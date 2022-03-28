Евгений Григорьев ответит на вопросы в прямом эфире

Сегодня, 28 марта в 18.00 часов глава города Якутска Евгений Григорьев выйдет в прямой эфир на телеканале «Россия 24» и ответит на вопросы жителей.

Свои вопросы телезрители могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, будут переданы главе города после программы для дальнейшей работы.