28.03.2022
16:29
145
Якутск
Евгений Григорьев ответит на вопросы в прямом эфире
Сегодня, 28 марта в 18.00 часов глава города Якутска Евгений Григорьев выйдет в прямой эфир на телеканале «Россия 24» и ответит на вопросы жителей.
Свои вопросы телезрители могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, будут переданы главе города после программы для дальнейшей работы.
Источник: https://t.me/yakutsk_stolica
#евгений григорьев#Евгений Григорьев ответит на вопросы в прямом эфире#Мэрия Якутска#окружная администрация г. Якутска#республика саха (якутия)#Якутия#Якутск
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