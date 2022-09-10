Евгений Григорьев: «От здоровья горожан зависит дальнейшее развитие Якутска»

В Гагаринском округе сегодня, 10 сентября состоялось торжественное открытие еще одной новой воркаут-площадки по ул. Можайского. В открытии спортплощадки приняли участие глава города Якутска Евгений Григорьев, депутат Якутской городской Думы Саргылана Васильева, руководитель Управы Гагаринского округа Евгений Сидоренко, председатель Совета спорта Гагаринского округа Александр Ларионов.

Глава города Якутска Евгений Григорьев поздравил жителей округа с открытием новой площадки.

«В прошлом году мы приняли решение взяться за сохранение здоровья населения, для формирования здорового образа жизни. Спортивные объекты должны быть в шаговой доступности. От здоровья горожан зависит дальнейшее развитие нашего города», — подчеркнул Евгений Григорьев.

От имени Управы Гагаринского округа слова благодарности Окружной администрации г. Якутска, застройщику выразил председатель Совета спорта Гагаринского округа Александр Ларионов.

«Хочу поблагодарить главу города Евгения Николаевича за то, что развивает спорт, пропагандирует здоровый образ жизни в городе. С нашей стороны хочу сказать, что на данной площадке мы будем активно проводить различные спортивные мероприятия», — сказал председатель Совета спорта Гагаринского округа.

Отметим, установка воркаут-площадок на территории городского округа проводится по инициативе главы города Якутска Евгения Григорьева. Воркауты включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории ГО «город Якутск», в рамках которой реализуется подпрограмма «Организация и обеспечение благоустройства спортивных (воркаут) площадок».

Главой города поставлена задача – создать условия, чтобы занятия спортом стали по-настоящему доступными для граждан разного возраста и возможностей во всех 15 населённых пунктах городского округа «город Якутск».