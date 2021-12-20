Евгений Григорьев объявил в Якутске режим повышенной готовности

Во время общегородской планерки 20 декабря глава Якутска Евгений Григорьев напомнил о недавних аварийных отключениях электро- и водоснабжения в Якутске и соседних МО. Глава Якутска поручил максимально усилить бдительность и дисциплину при режиме «повышенная готовность» в Якутске в связи с экстремально низкими температурами воздуха.

«Всем руководителям ресурсоснабжающих организаций, УК, ТОУ, ЕДДС, профильных структурных подразделений, социальных объектов – находиться в режиме постоянной готовности. Обеспечить постоянное дежурство и незамедлительную передачу информации в случае ЧП», — поручил Григорьев.

Глава города также напомнил руководителям «СоюзАвто» и ЯПАК об обязанности обеспечить движение автобусов по графику: «Ни в коем случае не допускать высаживания из автобусов детей, у которых могут возникнуть проблемы с оплатой» — предупредил Григорьев, сообщает тгк ЯКУТСК @YakuskRF