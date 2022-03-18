Евгений Григорьев о мерах поддержки

Евгений Григорьев: «Руководством страны и республики перед нами поставлена задача сохранить темпы социально-экономического развития»

Глава города Якутска Евгений Григорьев всецело поддерживает решения, принятые Главой Якутии Айсеном Николаевым по итогам совещания по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения республики. На совещании глава региона поручил обеспечить исполнение всех национальных проектов и сохранить темпы экономического роста в республике в условиях внешнего санкционного давления.

«Все меры, которые озвучил Айсен Сергеевич, призваны в первую очередь поддержать население, поддержать предпринимателей, малый и средний бизнес в сложных условиях беспрецедентного санкционного давления. Также эти меры направлены на сохранение ранее взятых темпов развития по всей республике.

В целом, сегодня федеральное правительство, прежде всего наш президент Владимир Владимирович Путин своим Указом приняли необходимые меры, которые способны поддержать и даже в некоторых отраслях усилить развитие нашей большой страны. Перед нами поставлена задача повысить эффективность работы, чтобы быстрее принимать нужные решения на благо жителей Якутии и города Якутска», — отметил Евгений Григорьев.