Евгений Григорьев не планирует продавать здание мэрии Якутска

Власти Якутска не планируют продавать здание мэрии в центре города, оно будет выполнять функции общественного центра. Об этом сообщил мэр Якутска Евгений Григорьев, сообщает ТАСС.

«Старое здание мэрии останется в структурах окружной администрации как общественный центр, приемная для населения», — сказал Григорьев. Он отметил, что здание является историческим, и его функционирование остается важным.

В ноябре 2020 года в мэрии сообщали, что власти Якутска начинают готовить к продаже здание мэрии. Как отмечала бывшая тогда мэром Сардана Авксентьева, городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в центре города, и нужны новые источники для пополнения городского бюджета. Уточнялось, что власти рассматривают для размещения 17-й квартал в Якутске.

«Сегодня более чем на 15 адресов разбросана вся окружная администрация по городу Якутску вследствие большого бурного роста. Нужно понимать в контексте, что за последние 20 лет город Якутск вырос в два раза. Если сто лет тому назад посмотреть, то в городе Якутске жило 12 тыс. человек, сегодня — практически около 400 тыс. человек живет», — добавил Григорьев. По его мнению, реализация планов позволит собрать работу «в одном управляемом месте» и дать толчок развитию 17-го квартала в Якутске.

Он отметил, что заключен договор развития застройки территории с муниципальным предприятием — агентством по развитию территорий. «Мы в рамках муниципальной программы в прошлом году три дома в 17-м квартале поставили на переселение, эти дома будут переселены в течение 2022 года. …Как только эти дома будут переселены, мы начнем строительство административного здания, поскольку сегодня там возможно строительство только административных зданий. Жилье пока нельзя там строить», — добавил глава города.