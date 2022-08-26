Евгений Григорьев на августовском совещании работников образования Якутска

Со следующего года Окружная администрация города Якутска начнет выплачивать 100 тысяч рублей учителям, ученики которых получат 100 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщил глава города Якутска Евгений Григорьев во время августовского совещания педагогических работников «Единое образовательное пространство: проекты и перспективы».

Обращаясь к педагогическому сообществу, Евгений Григорьев отметил также, что власти столицы уделят большое внимание развитию национальных школ.

«Доступность дошкольного и школьного образования на родном языке должно стать приоритетным направлением столичного образования», — подчеркнул глава города. Кроме того, по словам главы, необходимо повышать конкурентоспособность учащихся в таких важных для города и республики в целом дисциплинах, как инженерия, техника и IT.

Евгений Григорьев отметил, что новые реалии, связанные с последними вызовами, должны открывать новые горизонты и возможности для развития. В первую очередь, важно формировать у школьников чувство патриотизма и гражданственность, возрастает роль учителей и образовательных учреждений в воспитании духовно здоровой нации.

«Патриотическое воспитание с детского сада, со школы, безусловно, способствует формированию и укреплению наших традиционных ценностей и убеждений», — подчеркнул Евгений Григорьев.

В ходе совещания глава города Якутска подробно проинформировал собравшихся о проводимой работе по строительству, капитальному ремонту и совершенствованию материально-технической базы образовательных учреждений столицы.

В рамках реализации проекта с участием госкорпорации развития ВЭБ.РФ в Якутске ведется строительство трех пристроев – к СОШ № 5, СОШ № 12, Хатасской СОШ. На текущий момент в двух школах проводятся внутренние работы и подключение к инженерным коммуникациям, работы будут завершены до конца 2022 года. Также в этом году начнется строительство еще двух пристроев – к школам № 26 и № 29. До конца 2024 года будет построено и приобретено 8 новых учреждений образования по программе ВЭБ.РФ.

Как сообщалось, в этом году 1 сентября откроется новый детский сад № 35 «Северная сказка» в Гагаринском округе. В декабре 2022 года планируется ввод школы на 990 мест в 68 квартале, мкр. «Прометей».

В этом году проведен капитальный ремонт в 11 школах города Якутска, работа будет продолжена в и последующие годы. В 2023 году планируется отремонтировать не менее 13 школ (14 объектов) с привлечением федерального финансирования.

В рамках ежегодного августовского совещания работников образования города Якутска 26 августа состоялись многочисленные семинары, работа по секциям, в пленарной части во Дворце детского творчества имени Ф.И. Авдеевой прошли выставки творческих работ учащихся школ и воспитанников учреждений дополнительного образования, награждение лучших педагогов города.