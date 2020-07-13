Евгений Григорьев: Мы будем и дальше пресекать подобные схемы нарушения договоров

В Окружной администрации г. Якутска внимательно следят за публикациями в СМИ, в том числе содержащими объективные замечания и предложения от авторитетных экспертов и рядовых горожан. При этом, в отдельных случаях негативные оценки звучат и от руководителей, проваливших работу по крупным муниципальным проектам территориального развития, затрагивающим интересы тысяч горожан.

В понедельник, 13 июля, в роли критика действий органов власти столицы в сфере градостроительства выступил директор ОАО ЯКСМК Сергей СТАРОВОЙТОВ в интервью сетевому изданию SakhaLife.

По нашему мнению, основные причины выступления Старовойтова в прессе кроются в его несогласии с расторжением в 2019 году Окружной администрацией Договора о развитии застроенной территории (ДРЗТ) в мкр. Марха, заключенного с возглавляемым им предприятием в ноябре 2015 года. При этом причины для расторжения ДРЗТ имеют под собой четкие основания.

Согласно заключенному в 2015 году договору, ЯКСМК должен был построить и ввести в эксплуатацию семь объектов в Мархе: пять многоквартирных домов этажностью от 7 до 12 этажей в 2017-2019 годах. А также два социальных объекта: спортзал с кружковыми помещениями – ввод II квартал 2018 года; пристрой к детскому саду на 150 мест – ввод IV квартал 2018 года.

Застройщик, согласно заключенному ДРЗТ, должен был расселить жильцов 29 деревянных домов мкр. Марха, в том числе, до конца 2017 года – четырех аварийных деревянных многоквартирных домов по ул. Газовиков, подлежащих сносу.

Фактически, на момент расторжения договора в 2019 году ЯКСМК ввел в эксплуатацию только два многоквартирных дома, построенных на пустыре. Не построил ни одного социального объекта и не расселил ни одной квартиры из деревянного жилого фонда.

Таким образом, застройщик продемонстрировал неспособность исполнять договорные обязательства по заключенному ДРЗТ, затрагивающему интересы тысяч жителей мкр. Марха. Вследствие чего, Окружная администрация, в установленном законом порядке, инициировала процедуру расторжения ДРЗТ. Кроме того, расторжение договора дало возможность не расселенным ЯКСМК деревянным домам войти в федеральную программу переселения, второй этап (2019-2025 гг.).

«Многие горожане задаются вопросом, почему не сносятся ветхие деревяшки, а прямо рядом с ними возводят высотки? Почему не строят в жилых кварталах социальные объекты? Случай с неисполнением обязательств со стороны ЯКСМК по ДРЗТ в Мархе – один из красноречивых ответов на данный вопрос», — прокомментировал исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев.

«Не должно быть такого, что застройщик заключил ДРЗТ, построил высотки, продал квартиры – как говорится, «снял сливки», и не исполнил никаких других обязательств по договору – ни детсада, ни спортзала, ни расселения людей из ветхих домов. Мы и дальше будем, в рамках закона, пресекать подобные «схемы». При этом, всем застройщикам, кто соблюдает законодательство, правила застройки и землепользования, установленные в городе, договорные обязательства – всегда будет «зеленый свет» в нашем городе», — подчеркнул Григорьев.

Отметим, что после расторжения ДРЗТ, акционерное общество попыталось в судебном порядке взыскать с Окружной администрации сумму 6,4 млн рублей, но Арбитражный суд полностью отказал в иске. Таким образом, законность позиции Окружной администрации, действующей в интересах жителей мкр. Марха, полностью подтверждена.

«Подобные ситуации, если спускать их на тормозах, или закрывать глаза на грубые нарушения договорных обязательств, идет ли речь о ДРЗТ или отдельном многоквартирном доме, приводят затем к обманутым дольщикам. Наносят ущерб тысячам горожан. Поэтому в своей работе мы всегда будем исходить из интересов горожан и инвесторов-застройщиков. Но первые всегда будут в приоритете», — резюмировал Григорьев.

Также необходимо пояснить, что в своем интервью Сергей Старовойтов приводит недостоверную и необоснованную информацию о том, что объем вводимого жилья в городе «с приходом команды С.В. АВКСЕНТЬЕВОЙ снизился в разы».

Напротив, в 2017 — 2019 годах, динамика ввода жилья устойчиво росла (данные приводятся с учетом ИЖС): если в 2017 г. было введено 331 тыс. квадратных метров, в 2018 году – 342 тыс. кв. метров, то в 2019 году – 370 тыс. кв. метров. Планы ввода жилья на 2020 году будут скорректированы с учетом активности застройщиков и реальных объемов индивидуального жилищного строительства.