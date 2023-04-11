Евгений Григорьев: Мастер-план Якутска будет доработан с учетом предложений и замечаний

Во время рабочей командировки в Республику Саха (Якутия) Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 10 апреля провёл рабочее совещание по подготовке мастер-плана города Якутска.

В ходе совещания Юрий Трутнев отметил, что Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял решение о реновации городов Дальнего Востока, который дает беспрецедентную возможность по созданию новых комфортных условий для жизни людей. В список реновации вошли 25 городов России. Отметим, в рамках первого этапа подготовлены мастер-планы развития городов.

На совещании участники рассматривали проекты комплексного развития территорий жилой застройки в Якутске, в том числе создание новых микрорайонов «Спортивный», «Звёздный», «Ленские столбы» в районе речного порта, проекты по строительству спортивно-оздоровительных комплексов и благоустройству городских пространств.

Глава города Якутска Евгений Григорьев поблагодарил Юрия Петровича Трутнева за высокую оценку представленного на его рассмотрение мастер-плана столицы республики.

«Полномочный представитель Президента РФ в ДФО внимательно заслушал представленную нами информацию. Предложения и замечания, высказанные Юрием Петровичем, представителями федеральных министерств, главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым, безусловно, будут учтены при доработке документа перед его защитой у Президента России Владимира Владимировича Путина.

При этом концепция и стратегические цели мастер-плана Якутска, направленные на повышение качества жизни и благополучия людей, остаются неизменными. Защита плана позволить нам максимально задействовать имеющиеся механизмы федерального финансирования и государственной поддержки для развития нашего города. В оставшееся до защиты мастер-плана время, которая состоится летом этого года, мы проведем, совместно с правительством республики, необходимую доработку документа», — написал он на своей странице в социальных сетях.