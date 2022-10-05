Евгений Григорьев: Каждый из нас был школьником

Уважаемые учителя, руководители и ветераны сферы образования, горожане!

От имени Окружной администрации и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя!

Это самая мирная и уважаемая в обществе профессия, и не случайно, этот праздник так любим в народе. Каждый из нас был школьником, мы все сохраняем в сердце добрые воспоминания и благодарность своим учителям.

Благодаря высокой квалификации, ответственности и самоотдаче наших педагогов, тысячи юных горожан успешно проходят увлекательный путь постижения мира, формирования и развития личности, поиска, открытия и реализации своих талантов. И в этом смысле, уважаемые учителя, в ваших руках – будущее: будущее нашего города, нашей республики и всей страны! Ведь учитель – это не просто работник образования, дающий новые знания, но и наставник, старший товарищ, носитель духовности и нравственного начала для своих учеников – что особенно важно сегодня, когда наша страна переживает переломный период в своей истории.

Поддержка отрасли образования всегда была и будет в числе главных приоритетов социальной политики нашего города, республики и всей страны. В Якутске, также, как и по всей республике при большой поддержке федерального центра реализуются планы строительства новых учебных заведений, капитального ремонта и модернизации действующих школ.

2023 год, решением Президента России В.В. Путина, объявлен в нашей стране Годом педагога и наставника, что свидетельствует о высоком статусе учителей в нашем обществе, о важности вашей работы.

Уважаемые учителя, в этот праздничный день позвольте поблагодарить вас за преданность профессии, за ваш нелегкий и благородный труд. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе и благодарных учеников. Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, глава города Якутска Евгений Григорьев