Евгений Григорьев и Альберт Семенов попали в топ медиарейтинга ДВФО
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за 2022 год.
Лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов ДФО в 2022 году стали Константин Шестаков (Владивосток), Сергей Кравчук (Хабаровск) и Олег Имамеев (Благовещенск).
4 и 12 место заняли представители Якутска: глава города Евгений Григорьев и председатель городской думы Альберт Семенов.
Первые лица столиц субъектов Дальневосточного федерального округа в СМИ:
|Место в рейтинге
|Перемещение за год
|Персона
|Столица субъекта
|МедиаИндекс
|1
|0
|ШЕСТАКОВ Константин Владимирович
глава города
|Владивосток
|91 559,9
|2
|+4
|КРАВЧУК Сергей Анатольевич
мэр города
|Хабаровск
|77 322,3
|3
|0
|ИМАМЕЕВ Олег Гатауллович
мэр города
|Благовещенск
|61 154,0
|4
|-2
|ГРИГОРЬЕВ Евгений Николаевич
глава города
|Якутск
|54 555,2
|5
|-1
|НАДСАДИН Сергей Александрович
мэр города
|Южно-Сахалинск
|53 513,6
|6
|-1
|ШУТЕНКОВ Игорь Юрьевич мэр города
|Улан-Удэ
|28 278,2
|7
|0
|ГРИШАН Юрий Федорович глава города
|Магадан
|21 299,3
|8
|new
|СЕМЕНОВ Максим Анатольевич глава города
|Биробиджан
|18 216,0
|9
|+1
|БРЫЗГИН Константин Викторович
глава города
|Петропавловск-Камчатский
|10 969,1
|10
|+1
|БРИК Андрей Петрович председатель городской думы
|Владивосток
|10 538,0
|11
|-2
|ЯРИЛОВ Евгений Витальевич глава города-председатель городской думы
|Чита
|10 448,0
|12
|0
|СЕМЕНОВ Альберт Никандрович председатель городской думы
|Якутск
|10 349,0
|13
|0
|БАЛЬЖИНИМАЕВ Чимит Валерьевич председатель совета депутатов
|Улан-Удэ
|4 955,0
|14
|+5
|БОЛТОВ Антон Владимирович председатель городской думы
|Биробиджан
|3 943,0
|15
|-1
|СМИРНОВ Сергей Владимирович председатель городской думы
|Магадан
|3 816,0
|16
|0
|НИКОЛАЕВ Леонид Анатольевич глава города
|Анадырь
|2 483,1
|17
|new
|ГРЕНИШИН Андрей Викторович врио главы администрации
|Чита
|1 566,0
|18
|new
|ЛИМАНОВ Андрей Сергеевич председатель городской думы
|Петропавловск-Камчатский
|1 420,0
|19
|new
|БЕЛОГЛАЗОВ Андрей Сергеевич
председатель городской думы
|Хабаровск
|1 154,0
|20
|new
|ЛОГАЧЕВ Олег Евгеньевич председатель городской дум
|Южно-Сахалинск
|1 070,4
|21
|new
|ПОПОВ Степан Вячеславович председатель городской думы
|Благовещенск
|910,0
|22
|-2
|ТЮХТИЙ Виктор Анатольевич председатель совета депутатов
|Анадырь
|122,0
Методика:
- В медиарейтинг вошли действующие главы столиц и главы администраций столиц субъектов Дальневосточного федерального округа на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 81 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: январь-декабрь 2022 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 13.01.2023.
Источник: Медиалогия
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