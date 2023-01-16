16.01.2023
20:06
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Якутск

Евгений Григорьев и Альберт Семенов попали в топ медиарейтинга ДВФО

Фото: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за 2022 год.

Лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов ДФО в 2022 году стали Константин Шестаков (Владивосток), Сергей Кравчук (Хабаровск) и Олег Имамеев (Благовещенск).

4 и 12 место заняли представители Якутска: глава города Евгений Григорьев и председатель городской думы Альберт Семенов.

Первые лица столиц субъектов Дальневосточного федерального округа в СМИ:

Место в рейтингеПеремещение за годПерсонаСтолица субъектаМедиаИндекс
10ШЕСТАКОВ Константин Владимирович
глава города		Владивосток91 559,9
2+4КРАВЧУК Сергей Анатольевич
мэр города		Хабаровск77 322,3
30ИМАМЕЕВ Олег Гатауллович
мэр города		Благовещенск61 154,0
4-2ГРИГОРЬЕВ Евгений Николаевич
глава города		Якутск54 555,2
5-1НАДСАДИН Сергей Александрович
мэр города		Южно-Сахалинск53 513,6
6-1ШУТЕНКОВ Игорь Юрьевич мэр городаУлан-Удэ28 278,2
70ГРИШАН Юрий Федорович глава городаМагадан21 299,3
8newСЕМЕНОВ Максим Анатольевич глава городаБиробиджан18 216,0
9+1БРЫЗГИН Константин Викторович
глава города		Петропавловск-Камчатский10 969,1
10+1БРИК Андрей Петрович председатель городской думыВладивосток10 538,0
11-2ЯРИЛОВ Евгений Витальевич глава города-председатель городской думыЧита10 448,0
120СЕМЕНОВ Альберт Никандрович председатель городской думыЯкутск10 349,0
130БАЛЬЖИНИМАЕВ Чимит Валерьевич председатель совета депутатовУлан-Удэ4 955,0
14+5БОЛТОВ Антон Владимирович председатель городской думыБиробиджан3 943,0
15-1СМИРНОВ Сергей Владимирович председатель городской думыМагадан3 816,0
160НИКОЛАЕВ Леонид Анатольевич глава городаАнадырь2 483,1
17newГРЕНИШИН Андрей Викторович врио главы администрацииЧита1 566,0
18newЛИМАНОВ Андрей Сергеевич председатель городской думыПетропавловск-Камчатский1 420,0
19newБЕЛОГЛАЗОВ Андрей Сергеевич
председатель городской думы		Хабаровск1 154,0
20newЛОГАЧЕВ Олег Евгеньевич председатель городской думЮжно-Сахалинск1 070,4
21newПОПОВ Степан Вячеславович председатель городской думыБлаговещенск910,0
22-2ТЮХТИЙ Виктор Анатольевич председатель совета депутатов Анадырь122,0

Методика:

  1. В медиарейтинг вошли действующие главы столиц и главы администраций столиц субъектов Дальневосточного федерального округа на период составления рейтинга.
  2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 81 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
  3. Период исследования: январь-декабрь 2022 года.
  4. Данные для рейтинга рассчитаны 13.01.2023.

Источник: Медиалогия

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