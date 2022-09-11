Евгений Григорьев и Альберт Семенов наградили Айсена Николаева званием «Почетный гражданин города Якутска»

10 сентября на торжественном заседании, посвященном празднованию 390-летия со дня основания города Якутска было объявлено имя нового Почетного гражданина города Якутска.

На 39-й очередной сессии Якутской городской Думы за вклад в социально-экономическое развитие столицы Республики Саха (Якутия) — города Якутска, обеспечение благополучия его населения и многолетний добросовестный труд звание «Почетный гражданин города Якутска» было присвоено Айсену Сергеевичу Николаеву.

Награду вручили Глава города Якутска Евгений Григорьев и Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас, Айсен Сергеевич, за особое внимание к вопросам развития города Якутска. Для Вас не бывает мелких или неважных проблем и вопросов. Депутаты города Якутска всегда чувствуют Вашу поддержку, и уверен, что совместно с жителями города мы приложим все усилия для достижения всех поставленных целей и задач к 400-летию нашего любимого города», — отметил Председатель Якутской городской Думы.

В поздравительной речи он отметил, что юбилей Якутска объединяет не только жителей города, но и тех, кто считает его родиной своих предков, кто чувствует сопричастность, находясь даже за сотни и тысячи километров. Но в первую очередь это праздник людей, которые здесь выросли и продолжают своим ежедневным трудом формировать успешное будущее Якутска.

«Мы гордимся славным прошлым нашего города и верим в его будущее. Главное богатство нашего города — это люди: трудолюбивые и настойчивые, талантливые и искренние, преданные и любящие. Любовь, забота и труд, направленный на общее благо, вера в то, что сообща мы достигнем большего, непременно помогут сделать наш город комфортнее для жизни, для уверенного будущего наших детей и внуков», — подчеркнул Альберт Семенов и поздравил горожан с праздником, пожелав городу процветания, а всем его жителям успехов и дальнейшего развития во благо города Якутска, республики и страны.