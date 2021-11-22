Евгений Григорьев: Это ненормально, зима только началась



Глава Якутска Евгений Григорьев поручил разобраться в причинах аварийных отключений электроснабжения в южной части города в воскресенье.

«Это ненормально, зима только началась. Мы должны тщательно разобраться в причинах этой нештатной ситуации. Наша задача – быть готовыми к подобным на уровне ответственных муниципальных структурных и территориальных подразделений», — сказал Григорьев, сообщает тгк ЯКУТСК

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На данный момент ограничения сняты, энергоснабжение всех районов города восстановлено.