22.11.2021
08:56
637
Якутск
Евгений Григорьев: Это ненормально, зима только началась
Глава Якутска Евгений Григорьев поручил разобраться в причинах аварийных отключений электроснабжения в южной части города в воскресенье.
«Это ненормально, зима только началась. Мы должны тщательно разобраться в причинах этой нештатной ситуации. Наша задача – быть готовыми к подобным на уровне ответственных муниципальных структурных и территориальных подразделений», — сказал Григорьев, сообщает тгк ЯКУТСК
В соцсетях появились фото Якутска без света — выглядит мрачно…
На данный момент ограничения сняты, энергоснабжение всех районов города восстановлено.
Фото: Телеграм
Источник: @YakutskRF
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.11.2021
107
22.11.2021
170
22.11.2021
168
22.11.2021
217
22.11.2021
634
22.11.2021
724
22.11.2021
909
22.11.2021
837
21.11.2021
1237
21.11.2021
1274
21.11.2021
459
21.11.2021
697
21.11.2021
553
21.11.2021
6525
21.11.2021
1535
21.11.2021
673
21.11.2021
1182
20.11.2021
1184
20.11.2021
637
20.11.2021
650
20.11.2021
882
20.11.2021
882
20.11.2021
406
20.11.2021
804
20.11.2021
383
20.11.2021
1308
20.11.2021
1269
20.11.2021
639
20.11.2021
437
20.11.2021
2063
20.11.2021
1008
20.11.2021
1003
20.11.2021
1513
20.11.2021
695
20.11.2021
1591
19.11.2021
1584
19.11.2021
660
19.11.2021
720
19.11.2021
1075
19.11.2021
1547
19.11.2021
878
19.11.2021
739
19.11.2021
656
19.11.2021
984
19.11.2021
474
19.11.2021
1639
19.11.2021
33801
19.11.2021
772
19.11.2021
627
19.11.2021
662
19.11.2021
492
ТОП НОВОСТИ
19.11.2021
33781
21.11.2021
6515
16.11.2021
6330
18.11.2021
3502
20.11.2021
2508
17.11.2021
2347