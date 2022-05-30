Евгений Григорьев: Благоустройство 75 дворовых территорий в Якутске завершится в сентябре

Глава города Якутска Евгений Григорьев 28 мая встретился с жителями многоквартирных домов по ул. Рыдзинского, 18/1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, по ул. Жорницкого, 7/4, 5, 6, 6А, 9, 11, 12, 18, 19, 20, 31. В ходе выездной встречи, с участием руководителей структурных подразделений Окружной администрации и подрядной организации, обсудили проект капитального ремонта дворовых территорий в Строительном округе.

Евгений Григорьев подчеркнул, что благоустройство 75 дворовых территорий в Якутске завершится в сентябре текущего года.

«Здесь будет уложено более 30 тысяч квадратных метров нового асфальтового покрытия, оборудовано комплексное водоотведение, обустроены места для парковки автомашин, установлены новые малые архитектурные формы, открыты новые детские площадки и другие элементы благоустройства, также большое внимание будет уделено озеленению территории», — прокомментировал Евгений Григорьев.

Ремонтом будут охвачены дворы 22 домов в 16 квартале. В центральной части квартала построят общественное пространство в виде мини-парка. Работы по демонтажу уже начаты.

Главный инженер проектов ООО «Ростройпроект» Нурсултан Каримов представил полный план проекта капитального ремонта каждого двора. При этом жители домов имели возможность задать уточняющие вопросы главе города Евгению Григорьеву и проектировщикам, а также высказать свои предложения. Жителями были высказаны пожелания, касающиеся водоотведения в квартале, расширения парковочного пространства, обновления адресных табличек домов, установки опор освещения, ограничения сквозной дороги рядом с детской площадкой.

Руководитель управы Строительного округа Василий Рязанский отметил, что обсуждение плана-проекта благоустройства с жителями было проведено ещё зимой в формате онлайн-конференции, а также в виде очных собраний по графику мероприятий в округе.

Житель дома, по ул. Рыдзинского, 18/ 10, Севастьян Афанасьев выразил благодарность Окружной администрации города Якутска за проведение данного мероприятия и подробного обсуждения проекта непосредственно с жителями микрорайона. «Проектант и подрядчик внесут в проект ремонта изменения с учетом нашего мнения. Мы предложили изменения в обустройстве парковочных мест рядом с нашим домом», — поделился житель дома.

Как сообщалось, в этом году в Якутске будет благоустроено 75 дворовых территорий в рамках реализации программы Главы Якутии Айсена Николаева «Мой двор», плана трехлетия благоустройства и федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке».