Евгений Григорьев: 9 теплых остановок Якутска разбиты вандалами
9 из 24 — столько тёплых остановок разбиты вандалами в городе, 3 мы уже восстановили, по остальным ведём работу, сообщает мэр Якутска в своем тгк Евгений Григорьев, глава ГО Якутск.
Сегодня совместно с начальником охраны общественного порядка городской полиции Николаем Тастыгиным договорились, что поменяем подходы в обеспечении безопасности данных объектов и усилим работу по поимке преступников.
Именно преступников, по-другому этих людей назвать нельзя, это уголовное преступление, поскольку кроме порчи имущества зафиксированы факты краж — выносят мониторы, системы теплоснабжения и выводят из строя видеонаблюдение.
Данные деяния попадают под ст. 167 УК это умышленное повреждение чужого имущества, санкция по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы и ст.158 ч.2 УК РФ кража чужого имущества, также до 5 лет лишения свободы. Кроме того, дал поручение пересмотреть проекты при строительстве остановок в будущем, делать будем антивандальными.
Хочу обратиться к неравнодушным горожанам, всех, кто владеет информацией о фактах взломов и краж на тёплых остановках, просьба обратиться в полицию, анонимность гарантируем.
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У нас вроде везде камеры по городу расставлены, как какой то Осуохай, то фото всех участников везде. Как только вандалы — камеры не работали. Местные школьники «вандалят», «героизм» свой показывают. Участковые где?
хоть по видео онлайн наблюдали и ловили бы полиция. Это же очень просто установить же ) Или вам выставляют огромные счета ? Просто ребят с головами найдите и они вам установят научать в конце концов. Че ограничиваться одними пьяницами ? Патрули все равно по кварталам дежурят и по первому сигналу прибыли бы к хулиганам !