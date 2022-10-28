Евгений Григорьев: 9 теплых остановок Якутска разбиты вандалами

9 из 24 — столько тёплых остановок разбиты вандалами в городе, 3 мы уже восстановили, по остальным ведём работу, сообщает мэр Якутска в своем тгк Евгений Григорьев, глава ГО Якутск.

Сегодня совместно с начальником охраны общественного порядка городской полиции Николаем Тастыгиным договорились, что поменяем подходы в обеспечении безопасности данных объектов и усилим работу по поимке преступников.



Именно преступников, по-другому этих людей назвать нельзя, это уголовное преступление, поскольку кроме порчи имущества зафиксированы факты краж — выносят мониторы, системы теплоснабжения и выводят из строя видеонаблюдение.

Данные деяния попадают под ст. 167 УК это умышленное повреждение чужого имущества, санкция по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы и ст.158 ч.2 УК РФ кража чужого имущества, также до 5 лет лишения свободы. Кроме того, дал поручение пересмотреть проекты при строительстве остановок в будущем, делать будем антивандальными.

Хочу обратиться к неравнодушным горожанам, всех, кто владеет информацией о фактах взломов и краж на тёплых остановках, просьба обратиться в полицию, анонимность гарантируем.