Евгений Григорьев: 100 дней на посту мэра

В присущей ему уверенно-деловой манере глава Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ отчитался о 100 днях на посту мэра. Полтора часа брифинга пролетели незаметно.

К обязанностям первого лица Якутска Евгений Григорьев приступил после выборов, которые состоялись 27-28 марта. Он обогнал ближайшего соперника с уверенным результатом в 44,27% голосов.

Новичком в мэрии он не был. С городским хозяйством Григорьев познакомился задолго до уверенной победы в борьбе за кресло мэра: в 2018-м возглавил ООО МЗС «Агентство по развитию территорий», через год был приглашен на должность заместителя мэра по развитию территорий, а еще через год – в 2020-м – стал первым заместителем главы.

Итак, что же сделано за сто дней главой столицы Евгением Григорьевым? Темы самые серьезные: строительство дорог, развитие инфраструктуры, возведение социальных объектов, водоотведение и многое другое.

Дороги

– Проведена масштабная работа по началу строительно-монтажных работ в рамках Нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», – сказал Евгений Григорьев. – В 2021 году перед нами стоит рекордный показатель: 49 км 200 м.

Еще в должности заместителя мэра, мы провели градостроительную реформу. Принят нормативный документ, который будет очень важен – дорожный фонд г. Якутска. 20 лет назад в Якутске начали появляться 20-тонные самосвалы, потом появились 40-тонные. Сегодня на улицах появляются автопоезда общим весом более ста тонн. Они нарушают все требования по эксплуатации автодорог. Для возмещения вреда принят нормативно-правовой акт.

По нему сегодня состоялось совещание с ГИБДД и Управлением автомобильных дорог Якутии по необходимости установки весового контроля на въездах в город. Это позволит сохранить дороги и убрать перегруженную технику с улиц.

В этом году будет отремонтирован Старопокровский тракт – дорога параллельно Покровскому. Если этим не заниматься, в течение года Покровский тракт будет уничтожен большегрузной техникой.

Стратегия развития Якутска будет пересмотрена

Для поддержания предпринимательства принято решение о снижении ставки кредита с 7% до 5%. Одна из задач – увеличение собственных доходов, налоговой базы, пополняемость бюджета.

В работе находится знаковый законопроект – программный документ, который сформирует развитие Якутска на ближайшие десятилетия – проект Указа главы Якутии о социально-экономическом развитии столицы.

Проведена большая работа совместно с правительством РС(Я), депутатским корпусом Якутской городской Думы, Государственного Собрания (Ил Тумэн), структурами городской администрации. Проект указа будет обсужден с общественностью, населением, чтобы могли вноситься поправки. Надеемся, что он будет подписан. Как результат, будет пересмотрена Стратегия развития города Якутска, отдельных ведомственных и муниципальных программ.

В стадии разработки находится проект закона Республики Саха (Якутия) «О статусе столицы». Окружная администрация выступает за увеличение коэффициента. По нему рассчитывается сумма, которая доводится из республиканского бюджета в городской. Это 5% от суммы собственных доходов бюджета города Якутска. Город просит рассмотреть его в сторону увеличения.

Система водоотведения – наше все!

Самый важный вопрос – это водоотведение. Программа находится на стадии разработки. Полтысячи километров городских дорог чуть менее 10% оснащены системой водоотведения. Необходимо разрабатывать комплексную программу водоотведения. Она долгоиграющая, ее результаты не видны сразу. Обводненность дорог – вопрос сохранения вечномерзлых грунтов, на которых стоят сваи, от этого зависит сохранность дорог. Летом и зимой меняются объемы, что приводит к разрыву асфальта, трещинам и провалам.

Превратить город в цветущий сад

Благоустройство и озеленение – задача для Якутска вечная. В советское время было предприятие «Зеленстрой», занимавшееся благоустройством улиц и скверов, потом оно кануло в небытие. Однако восстановление подведомственной мэрии структуры вновь актуально.

Администрация города плотно работает с управляющими компаниями. Глава города в курсе того, кто справляется со своими обязанностями, кто нет. Кто в аутсайдерах, им придется расстаться с лицензиями. А получат их те, кто желает трудиться на благо города. Кроме того, необходима городская спасательная служба, она будет работать на пляжах, пожарах.

Будут благоустроены 15 дворов. Ведутся подготовительные работы, то же водоотведение, схемы проездов. За пять лет предстоит отремонтировать150 дворов и город изменится в лучшую сторону.

В планах по уличному освещению подключение более 600 опор. Это без учета тех, что строятся в рамках нацпроекта. В Якутске никогда столько освещения не устанавливалось. Из 6,1 млрд, которые город дополнительно получил, часть лежит и в освещении по программе «Светлая столица».

Теплые остановки – неотъемлемая часть транспортной системы Якутска. Как сказал мэр, в планах установка 100 теплых остановок, из них только 20 в этом году. За их санитарное состояние, освещение отвечает мэрия, будут заключены договора с предпринимателями по эксплуатацию и содержанию. Все теплые остановки оснащены табло и «тревожной кнопкой».

До начала зимы планируется организация пяти теплых туалетов, полностью муниципальных. Если дело оправдает себя, то практика будет продолжена.

Городские школы: вопрос необходимо решать

Школы Якутска перегружены в два раза. Благодаря поддержке республики будут строиться школа-сад в Кангалассах, пристрои к основным зданиям Хатасской школы и средней школы №5.

Многие из школ требуют капремонта. На это выделено 112 млн рублей, средства направят на шесть детских садов и шесть школ.

Глава города остановился на жилищном строительстве. Рынок недвижимости приспособился к новым условиям, оживает. И это хорошо. По планам ввода жилья в этом году случилось падение – причина в переходе на новую систему финансирования строительства.

Также будут построен 75 площадок для уличных тренировок, так называемые ворк-аут. К примеру, подобные имеются в 202 микрорайоне и на улице Крупской. Воркауты вскоре появятся в каждом пригороде и городском округам. В том числе баскетбольные и волейбольные площадки. В Хатассах жителей порадуют возведением современной спортивной площадки.

Подписано соглашение с компанией «Железные дороги Якутии», ее средства также будут направлены на улучшение социально-экономического облика столицы.

Приобретена современная техника для компании «Якутдорстрой», ее уже можно увидеть на улицах Халтурина и Советская. Так, выполнен весь объем по ямочному ремонту. Оснащение «Якутдорстроя» будет наращиваться из года в год, в результате получим полноценное предприятие. Данный факт позволит перейти на контракты жизненного цикла – кто строит, тот и эксплуатирует.

Приобретены 12 единиц подметальной техники. Ее тоже можно увидеть на улицах Якутска. Будет восстановлена служба муниципальных дворников. Причем табель будет вестись не по часам, а по чистоте улиц, то есть по результату. Предстоит инвентаризация коммунальной техники, ведется обновление коммунальной техники и общественного транспорта.

В городе обустроены 128 санитарных точек сбора коммунальных отходов. Отдельно стоит подчеркнуть раздельный сбор мусора – в этом заинтересованы сами предприниматели, то внушает большой оптимизм. В Хатассах, Табаге также ведется рекультивация бытовых отходов.

Острые вопросы СМИ

Отдельно прозвучали вопросы от представителей СМИ. В том числе по поводу возбуждения уголовных дел на компании, с которыми мэрия заключила договора подряда.

Как сказал Евгений Григорьев, «дорожное строительство находится на особом контроле. Да, действительно, на 10 подрядчиков заведены уголовные дела по статье 159, часть 3 – мошеннические действия. Эти объекты относятся по дате к 2018-2019 годам. Надо понимать, что подобные разбирательства очень усложняют работу подрядчиков. К примеру, строится мост стоимостью 26 млн рублей, в то же время возбуждается дело из-за 14 тыс. 14 тысяч – это полчаса работы дорожной техники. Подрядчики рассуждают так: зачем мне работать в городе, если все-равно будет возбуждено уголовное дело?»

Мэр остановился на строительстве 112 квартала. Вначале будут возведены социально-культурные объекты, только потом жилье – чтобы не повторилось такого, как в 203 микрорайоне. Когда первым делом построены и заселены жилые многоэтажные дома, лишь после библиотека, сады и школы. Всего планируется в 112 квартале возвести 200 тыс. кв. м жилья.

Прозвучал вопрос по поводу не освоенных 4,7 млн рублей на газификацию участков, выделенных многодетным семьям. Это касается в первую очередь пригородного поселка Северный. Работы по газификации в прошлом году были прекращены по субъективным и объективным причинам. Возникали изменения в нормах предельно допустимого сброса (ПДС), в связи с чем требовалось заново проходить экспертизу. Исходя из этого, часть денег не была освоена, сроки ушли. В этом году 1310 участков в Северном и 900 с лишним в Хатассах уже подключены к газу. В поселке Северный ведутся финальные пневматические испытания.