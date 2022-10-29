Евгений Федоров: С Днем комсомола, друзья!

Евгений Фёдоров накануне Дня комсомола написал в в своем аккаунте в ВКонтакте:

29 октября. День памятный для нас комсомольцев ХХ -го века . День образования ВЛКСМ . Не нынешнего , а того самого Ленинского комсомола , через которого школу становления и развития прошли миллионы советских юношей и девушек . Наших с вами дедушек и бабушек , отцов и матерей . О нем слагали песни , писали стихи . Это наша юность и молодость . Это наша жизнь …

Прогуливаясь в центре Москвы всегда подхожу к зданию ЦК ВЛКСМ , что находится на улице Богдана Хмельницкого . Ноги сами несут -)



Вот снимок с секретарями ЦК ЛКСМ РСФСР конца 80-х Славой Лащевским и Андреем Федотовым в кабинете 1-го секретаря ЦК ВЛКСМ , вид из окна на площадь Ногина , у парадного фасада ныне … С наступающим праздником , друзья ! Всех тех кто помнит и уважает своё прошлое , любит и помнит своих старших и родных ! #VK