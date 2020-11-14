14.11.2020
00:07
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Политика
Евгений Федоров пошел на повышение
13 ноября в Москве состоялось 274-е заседание ЦИК России, на котором в режиме видеоконференции был рассмотрен вопрос о кандидатуре на должность председателя ЦИК Республики Саха (Якутия).
Кандидатура Евгения Федорова единогласно была поддержана и рекомендована ЦИК РС(Я) для избрания на должность главы ЦИК Якутии.
Вакантное место председателя ЦИК появилось по причине назначения Алексея Ефимова судьей Конституционного суда Республики Саха (Якутия). 13 ноября Алексей Михайлович сложил полномочия главы ЦИК Якутии.
Фото: sakhalife и из соцсети.
Источник: По материалам СМИ
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