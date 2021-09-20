20.09.2021
14:14
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Политика

Евгений Федоров показал то, чего нет на сайте Центризбиркома!

Сегодня, 20 сентября ЦИК Якутии дал пресс-конференцию по предварительным итогам выборов депутатов Госдумы и совмещенных выборов в муниципальных образованиях.

Выступление председателя Центризбиркома Евгения ФЕДОРОВА было очень полным и продуманным, щедро иллюстрировалось цифрами и диаграммами. В итоге, после столь исчерпывающей информации вопросов у журналистов возникло мало.

Выступая, Евгений Николаевич отметил, что некоторых представленных им в ходе пресс-конференции таблиц нет на сайте ЦИКа. Можно было их не приводить, но ньюсмейкер сделал это из любви к искусству, то есть к политике и аналитике.

Смотрите и делайте выводы о КПД партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы муниципального уровня.

Полностью пресс-конференцию ЦИКа смотрите на ютуб-канале ЯСИА.

Онлайн. Пресс-конференция по итогам выборов
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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