Политика
Евгений Федоров показал то, чего нет на сайте Центризбиркома!
Сегодня, 20 сентября ЦИК Якутии дал пресс-конференцию по предварительным итогам выборов депутатов Госдумы и совмещенных выборов в муниципальных образованиях.
Выступление председателя Центризбиркома Евгения ФЕДОРОВА было очень полным и продуманным, щедро иллюстрировалось цифрами и диаграммами. В итоге, после столь исчерпывающей информации вопросов у журналистов возникло мало.
Выступая, Евгений Николаевич отметил, что некоторых представленных им в ходе пресс-конференции таблиц нет на сайте ЦИКа. Можно было их не приводить, но ньюсмейкер сделал это из любви к искусству, то есть к политике и аналитике.
Смотрите и делайте выводы о КПД партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы муниципального уровня.
Полностью пресс-конференцию ЦИКа смотрите на ютуб-канале ЯСИА.
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