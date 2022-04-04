Евгений Барышев: Как предотвратить ЧС в весеннее половодье

Некоторые аспекты

Важность и сложность проблемы, по защите населения и объектов экономики в период весеннего половодья, довольно очевидна. Федеральные и региональные органы власти уделяют пристальное внимание вопросам предотвращения наводнений. Для этих целей выделяются значительные финансовые средства.

Практически все стихийные наводнения, происходящие на реках Якутии, связаны с формированием в период весеннего вскрытия рек заторов льда. Являясь своеобразными динамичными ледяными плотинами, заторы создают иногда очень высокие подпорные уровни воды с поражением социально-экономических объектов, населенных пунктов расположенных на пойменных территориях или низких террасах рек. Вместе с тем следует обозначить, что заторы льда на реках имеющих течение с юга на север представляют собой обычное природное явление, ежегодно наблюдаемое в весеннее время, а умение управлять затороопасными процессами и явлениями позволит избежать чрезвычайные ситуации связанные с угрозой подтопления населенных пунктов и социально-экономических объектов в период весеннего половодья.

В Республике Саха (Якутия), как и в целом в Российской Федерации, в целях недопущения возникновения гидрологических чрезвычайных ситуаций и снижению вероятности их возникновения в период весеннего половодья, основные усилия направляются на предупредительные мероприятия по ослаблению ледовых полей с целью их беспрепятственного пропуска в затороопасных местах. Работы проводятся в акватории рек от их истока, а также на речных притоках, составляющих водный бассейн. На малых реках, наряду с мероприятиями по ослаблению ледового покрова, проводятся мероприятия по очистке русла, при которых удаляются кустарники по берегам рек, древесные скопления в виде завалов, и навалов древесины и т п.

При анализе используемых методов по подготовке к пропуску вод весеннего половодья автор установил следующие исходных позиций:

В каждом регионе, свои физико-географические, экономические и другие условия, обуславливающие разные ресурсы, цели и результаты, в опыте борьбы с наводнениями и половодьями. Как правило , заторы льда на реках формируются в одних и тех же местах–очагах заторообразования, расположенных на участках реки, где морфологические особенности русла претерпевают значительные изменения:

— изменение уклонов (на сопряжении перекат – плес);

— резкое изменение направления русла и (или) фарватера (переход фарватера от одного берега к другому поперек русла) (Кангаласский затороопасный участок, р. Лена).

Кангаласский затороопасный участок, р. Лена

— расширение русла, разветвляющегося на протоки (затороопасный участок Монастырские пески, р. Лена).

Затороопасный участок Монастырские пески

— сужение основного русла (затороопасный участок Тинный, р. Лена).

Затороопасный участок Тинный, р. Лена



— появление островов, отмелей и осередков (затороопасный участок в районе о. Кыыллаах, р.Лена).

Затороопасный участок в районе о. Кыыллаах, р. Лена

Все это ведет к изменениям режима скоростей течения, транспортирующей и пропускной способности реки.

Зачастую русловые морфологические особенности могут включать в себя несколько компонентов.(затороопасный участок Лобуя, р. Колыма).

Затороопасный участок Лобуя, р. Колыма

Русловые морфологические особенности мест формирования заторов необходимо учитывать при планировании и проведении оперативно-технических мероприятий по ликвидации ледовых заторов: время, период, частота проведения, мощность, характер планируемого взрыва и место закладки заряда разнятся и определяются руководителем-специалистом в зависимости от складывающейся ситуации, в текущем, «ручном» управлении индивидуально, касательно каждого затора.

На практике, довольно часто, по незнанию, выше обозначенные критерии определяются не правильно, в т.ч. не учитывается основная цель взрыва – направить на разрушение затора воду, энергию течения реки, несравнимо большую мощности проводимого взрыва. Неумение определить заторный замок, при проведении оперативно-технических мероприятий по ликвидации катастрофических наводнений, зачастую не приводят к действенным результатам. Следует также учитывать, что определенные заторные места, с известными морфологическими особенностями, возможно ликвидировать только в период формирования затора, на начальном периоде его образования, а после поднятия уровней воды разрушить данный затор представляется довольно сложным, а зачастую невозможным и взрывные работы влекут необоснованные финансовые потери.

Немаловажный критерий – привлечение авиации. Для проведения оперативно-технических работ, в период весеннего половодья, с привлечением авиации должное внимание необходимо уделить подготовленности личного состава экипажа воздушных судов и специальному, в т. ч. дополнительному оснащению воздушного судна.

Меры при подготовке, организации и проведению работ по защите населения и объектов экономики можно разделить на подготовительные и текущие, и без всякого сомнения должны включать:

Комплексный характер планирования и организации подготовительных работ по пропуску вод весеннего половодья. Не стоит забывать, что реки и их бассейны могут быть расположены на территориях нескольких территориальных единиц (области, край, республика, район). При такой ситуации, отсутствие координации приводит к катастрофическим последствиям. Так работы по ослаблению прочности льда в верховьях рек, боковым притокам в верховьях рек приводит к разгону вод весеннего половодья, и несомненно скажутся на ситуации в расположенных ниже по течению административно-территориальных единицах. Подготовку сил и средств для организации и проведения превентивных и оперативных аварийно-спасательных мероприятий. Создание временных гидротехнических сооружений. Организация водохранилищ, запруд специального и комплексного назначения, как структурных, так и неструктурных мер. Зачернение ледового покрова смесью из угольной крошки. Основан на использовании солнечной радиации и повышении температуры плавления льда за счет распределения смеси из угольной крошки по его поверхности. Резка льда. Одной из мер, направленных на предотвращение заторообразования, является проведение мероприятий по предварительному ослаблению ледового поля. Делаются искусственные пропилы, которые приводят к ослаблению и последующему разрушению ледового поля. Поскольку пропилы делаются заблаговременно, велика вероятность их заполнения водой и последующего промерзания вследствие колебания суточных температур. Это приводит к тому, что эффективность предпринятых мер может оказаться ниже расчетной. Метод применяется на затороопасных участках рек в Республики Саха (Якутия). Гидропосты на затороопасных участках. В т.ч. для проведения оперативно-технических мероприятий, где чрезвычайно важным является текущая информация об изменении уровней воды. При прохождении весеннего половодья на реках Республики Саха (Якутия), автором с привлечением спасателей спасательных формирований организовывался мониторинг изменения уровней воды в режиме реального времени на затороопасных участках, и значительном удалении от населенных пунктов. Мероприятия позволяли точно определять место образования затора, что давало возможность контроля текущей ситуации и готовности к точечной ликвидации затора в случае критических подъемов уровня воды. Средство, порядок и способы перевозки взрывчатых веществ, с различными характеристиками, к месту проведения оперативно-технических работ довольно значимы и разнятся по времени и характеру образовавшегося затора. Должны быть адаптированы к доставке воздушными судами. Требуют индивидуального принятия решения. Противопаводковые защитные дамбы. Сооружения имеют место по защите населенных пунктов в Республике Саха (Якутия) — противопаводковая защитная дамба в г. Ленск, р. Лена, противопаводковая защитная дамба в г. Среднеколымск, р. Колыма. Между тем, автором настоятельно рекомендуется организация и проведение работ по снятию угроз подтопления районного центра МР «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия),населенного пункта п. Сангар, раз и навсегда. Подтопление поселка происходит не по береговой черте, а с тыла поселка, заполнением внутренних озер, связь которых с акваторией реки Лена по виске – «Первой речке». Здесь же, по дороге из п. Сангар в микрорайон «Аэропорт», в районе моста и самое низкое место, от которого и ведется отсчет уровня критического подъема воды, не контролируемого перелива через дорогу, начало угрозы подтопления п. Сангар, его приозерных жилых и производственных объектов по ул. Гагарина. В первый раз такое подтопление автор наблюдал в 1978 году. Необходимо подготовить проект и поднять уровень дорожного полотна аэропортовской автомобильной дороги на 3 – 4 метра протяженностью 200 — 300 метров, от бывшего места расположения пионерского лагеря «Горняк» до подъема в микрорайон «Аэропорт», с организацией бульвара, смотровой площадки, места отдыха населения Сангар. Также необходима реконструкция мостового перекрытия с шандорным затвором для возможности оздоровления экологии озер п. Сангар. Дамба позволит защитить не только п. Сангар, но и населенные пункты Кобяйского, Усть-Алданского улусов расположенные выше по течению. Принести значительную экономию финансовых средств на организацию и проведение превентивных мероприятий и оперативно-технических работ.

В заключении, отмечу необходимость осуществления комплекса мероприятий не только по ликвидации затора, но и на создание мест искусственного заторообразования, в т.ч. с целью задержки вод при недостаточной подготовленности русловых процессов к движению льда на ниже расположенных участках с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций.

С предельной осторожностью отнестись к комплексу мер по ослаблению прочности льда на верховых участках рек и боковых притоков,к русловой очистке верховых участков малых рек и притоков, дабы избежать искуственно вызванных повышенных уровней вод в районнах расположенных ниже по течению реки. Водный объект не признает установленных административно-территориальных границ и потому мероприятия должны иметь комплексный характер.

Согласовать на федеральном уровне проведение подготовительных и превентивных мероприятий в акватории рек расположенных на территории Республики Саха (Якутия) истоки которых расположены в соседствующих с Якутией субъектах Российской Федерации.

Долговременные структурные мероприятия должны соответствовать индивидуальным особенностям водного объекта, позволять кратно уменьшить ущерб от заторных явлений и расходов на ежегодные меры борьбы и профилактики при имеющихся финансовых и временных условиях. Управление процессом безопасного пропуска вод весеннего половодья должно находиться в «ручном» режиме.

Отмечу — наличие опытных специалистов, профессионально владеющими гидрометеорологической обстановкой, информацией и знаниями методов борьбы с заторообразованием на реках, опытом практической работы, как чрезвычайно важный, если даже не основной, критерий при организации работ по безопасному пропуску вод весеннего половодья.

Известно, что эффективность производственного процесса, проекта, программы можно оценить двумя различными показателями. Один – отношение достигнутых результатов к желаемой или установленной цели – характеризует степень достижения цели. Второй – отношение тех же результатов к использованным ресурсам – говорит об эффективности использования ресурсов. Отношение этих двух показателей, целевого и ресурсного, может служить показателем эффективности управления данным процессом. Максимальная эффективность управления имеет место тогда, когда налицо полное соответствие между поставленными целями и использованными ресурсами.

Барышев Евгений Васильевич, заслуженный спасатель Российской Федерации, действительный государственный советник Республики Саха Якутия 3 класса.

Более четверти века принимал участие и непосредственно руководил оперативно-техническими мероприятиями по пропуску вод весеннего половодья на реках Якутии.