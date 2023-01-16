Евгении Колодко лишат медали?

Евгении Колодко лишат серебряной медали чемпионата Европы 2014 года из-за допинга

Срок дисквалификации толкательницы ядра составит два года.

Российская толкательница ядра Евгения Колодко дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Спортсменка наказана за нарушение пункта 32.2 (b) антидопинговых правил IAAF («Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода спортсменом»). Срок дисквалификации спортсменки — с 11 января 2023 года по 10 января 2025 года. Результаты, достигнутые Колодко за период с 4 июля 2012 года по 2 июля 2016 года (за исключением результатов, которые уже были аннулированы в связи с ранее примененной санкцией), подлежат аннулированию, включая изъятие всех медалей, очков и призов.

В августе 2016 года Колодко лишили серебряной медали Олимпийских игр в Лондоне из-за положительной допинг-пробы. Решение было принято по итогам перепроверки допинг-проб. Проба спортсменки дала положительный результат на два запрещенных вещества: туринабол и ипаморелин.

В апреле 2017 года Колодко признала себя виновной в нарушении антидопинговых правил. Спортсменка отбыла двухлетнюю дисквалификацию с июля 2016 года по июль 2018 года. Результаты Колодко, достигнутые в период с 6 августа 2012 года по 5 августа 2014 года, были аннулированы.

Чемпионат Европы 2014 года прошел в Цюрихе с 12 по 17 августа. Колодко стала серебряным призером. Таким образом, спортсменка лишится этой медали.