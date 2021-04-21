Эверстовой повезло

Кинорежиссер, сценарист, продюсер Татьяна Эверстова год назад за фильм «Его дочь» завоевала приз «За лучшую режиссерскую работу» онлайн-кинофестиваля «Дубль дв@». Причем награду вручали два раза: в 2020 г. — виртуально, в этом — физически, лично в руки, торжественно и красиво. «Мне повезло дважды»,- считает режиссер.

«Дубль дв@»- помимо того, что интересен по происхождению (авторский проект журналиста, обозревателя «Российской газеты» Валерия Кичина), фестиваль еще и доступен каждому желающему. Просмотр программных картин идет онлайн, каждый зритель имеет право голосовать по 10-балльной системе. Кроме того, у каждого имеется возможность высказать свое мнение о фильме и донести его до авторов картины. В прошлом году, в разгар пандемии, организаторы насчитали 180 тысяч посещений, заходов было из 92 стран.