Эвенкийка: «нас охватила паника и мы чуть не уехали в другую страну»

Блогер Эвенкийка поделилась своими эмоциями от последних новостей:

Вчера ночью нас охватила паника и мы чуть не уехали в другую страну. Началось все с того, что несколько знакомых семей покинули Россию. Начали думать. Полдня думали и решили остаться.

Ночью я лежала, листала инстаграм и по рекомендации одного блогера вступила в телеграм-группу. Там была такая суета🤯 Чат просто «горел». Было написано много всего и я сама не помню как оказалась в этой всеобщей волне. Иван уже спал. Я его разбудила и сказала: «покупай билет и уезжай. Мы приедем позже». Он не хотел без нас. Чуть подумав, решили уехать все вместе. И так почти до 4 утра. Но потом я поняла, что очень сильно хочу спать и что принимать такое важное решение в ночном бреду — не очень хороший вариант.

Уснули. Утром встали и как будто рукой сняло. В общем, не знаю зачем я тут об этом пишу. Но захотелось поделиться. Вы тоже пишите своё состояние. Как вы? Какие мысли? Давайте поддерживать друг друга