Эвенки приняли участие на Ысыахе Олонхо-2021

На Олекминской земле эвенки проживают с давних пор – именно в бассейне Олёкмы около 2,5-3 тысяч лет назад возник феномен тунгусского оленеводства, именно на этой древней земле сохранились древнейшие повествования о сосуществовании людей доисторических формаций. Устное народное творчество олёкминских эвенков является наглядной иллюстрацией истории локальной группы, этноса и человеческого общества в целом. В настоящее время эвенки Олёкмы, которые проживают в наслегах Тяня и Токко, хранят и приумножают многие важнейшие культурные традиции эвенкийского народа и с любовью относятся к родной земле Дулин Буга. И учитывая историю Олекминской земли, организаторы внесли эвенкийский компонент в празднование Ысыаха Олонхо – 2021.























Местность «Аанньаах хочото» г. Олекминска встретила гостей прекрасными постройками ураса и великолепным Аал Дууб Хатынг, за которым чуть дальше виднеется река Лена с притоками. На территории много тюсюлгэ конкурсов, наслегов, учреждений.

Делегация Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я) из г. Якутска, в состав которого вошли и представители Ассоциации эвенков РС(Я) вместе с представителями народа саха, славянскими народами, пребывала на тюсюлгэ Ассамблеи народов Якутии. Всех тепло встретили представители Ассамблеи народов Олекминского района. Эвенкийские коллективы «Гиркилэн» и «Хэглэн» приняли активное участие в открытии, концертной, выставочной программе тюсюлгэ, встрече Ил Дархана и гостей для подписания соглашения о сотрудничестве между Олёкминским районом Республики Саха (Якутия) в лице главы Николая Харбина и Спасским муниципальным районом Республики Татарстан в лице главы Фаргата Мухаметова. Представили гостям эвенкийский праздник «Икэнипкэ» совместно с эвенками Ассоциации КМНС Олекминского района и эвенкийским ансамблем «Юктэ» из с. Иенгра Нерюнгринского района.

На тюсюлгэ Тянского национального эвенкийского наслега была слышна эвенкийская речь, стояли чумы тянских и нерюнгринских эвенков, стол ломился от национальных блюд – рыба, оленина, дикоросы и много-много вкусного!

Тянское тюсюлгэ было одним из посещаемых площадок первого дня ысыаха: зажигательный концерт с живыми песнями старейшин эвенкийского народа, иенгринским этнопевцом Вани Икэн и аутентичными, ритмичными, задорными танцами ансамблей «Юктэ», «Гиркилэн» и «Черода», от которых зрители плясали вместе с танцующими, семья оленей с маленьким олененком – всё это привлекло внимание гостей праздника. Народный депутат Елена Христофоровна Голомарева приветствовала жителей и гостей села Тяня и пожелала процветания Тянской земле. От Ассоциации эвенков Якутии Анастасия Куличкина вручила приветственное письмо и сувениры главе с. Тяня и почетные грамоты активистам и организаторам тюсюлгэ Тяни.

Радует, что на открытии Ысыаха на главной сцене были обряды и алга от олекминских эвенков, на закрытии куплеты финальной песни были исполнены на эвенкийском языке! В Республиканских конкурсах фольклора народов Якутии «Мы едины дружбой» и национальных костюмов «Дойдум кэрэ симэҕэ, дьоһун талба таӊаһа»: традиционная северная одежда» приняли участие все приехавшие коллективы, исполнители, мастерицы КМНС. Достойные призы предоставили глава Олекминского района и Министерство культуры РС(Я).

Мы благодарим главу Алексея Максимовича Николаева и жителей с. Тяня, Ксению Александровну Громову и представителей Ассамблеи народов Олекминского района за гостеприимство! Аят бидэкэллу! Горое бикэллу!