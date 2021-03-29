Евдокия Васильева: С бегом по жизни

В Якутске 27 марта состоялся ледовый пробег, приуроченный 80-летию со дня образования АО «Водоканал». В пробеге на Кубок городского водоканала мог принять участие любой желающий, достигший 12 лет. По сообщению организаторов, в мероприятии приняли участие порядка 170 спортсменов.

Начальник планово-экономического управления филиала «Коммунтеплосбыт» ГУП «ЖКХ РС (Я)» Евдокия Васильева стала бронзовым призером на дистанции в десять километров.

«Я занимаюсь бегом с 2015 года. Бегаю марафоны и полумарафоны. В 2019 году участвовала в Играх народов Якутии в Амге, где представляла родной Усть-Алданский улус и заняла 4 место в марафоне с результатом в 3:08. Свой лучший результат показала в прошлом году в Казани (3:04:13). Планирую 2 мая повторить марафон и попробовать пробежать по нормативу кандидата в мастера спорта», — рассказала спортсменка.

Евдокия тренируется ежедневно с 6 утра перед работой. В некоторые дни бывают и вторые тренировки после работы. Чтобы совмещать любимое занятие с работой, не уставать и успевать восстанавливаться девушка придерживается правильного питания, соблюдает режим сна и не пропускает восстановительные процедуры.