Евдокия Избекова – лауреат госпремии Якутии в области журналистики за 2019 год

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Государственная премия Республики Саха (Якутия) имени В.В. Никифорова-Кулумнуур в области журналистики за 2019 год с присвоением звания лауреата вручена ведущей программы Дирекции эфирного вещания Национальной вещательной компании «Саха», заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия) Евдокии Избековой. Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев.

Физик по первому образованию, начиная с 1996 года, Евдокия Избекова совмещала научную деятельность с журналистикой и начала работать в НВК «Саха» редактором редакции художественных программ. За период журналисткой работы сделано много выдающихся работ. Это очерки и фильмы о тех, чьи имена неотъемлемо связаны с духовной культурой, литературой якутского народа, жизнь и творчество которых являются национальной гордостью, вечным неувядающим источником – о Г.В.Ксенофонтове, В.В.Никифорове-Кулумнуур, А.И.Софронове-Алампа, Г.Г.Колесове, Д.К.Сивцеве — Суоруне Омоллоне, И.Д. Винокурове — Чагылгане, С.Е. Сивцеве — Таллан Бурэ, Сем.П.Данилове, В.С.Яковлеве-Далан. Все работы отличаются высоким мастерством, глубиной мысли, проникновенностью, интересной подачей, использованием богатого документального материала.

Фильм, созданный с режиссером О.И. Захаровой «Өлбөт үрдүк Соргу» в 1997 году удостоен премии республиканского фестиваля «Молодая пресса». В 2002 году видеофильм «Слово о Кулаковском» удостоен республиканской журналисткой премии «Золотой микрофон».

В рамках цикла «Уран тыл уустара» в 2002 г. зрители увидели документальный фильм, основанный на дневниках Семена Данилова, по роману В.С.Яковлева — Далана, П.А.Ойунского. Документальный фильм «Эрэнэбин-итэҕэйэбин» рассказал о последних трагических годах жизни великого писателя, и по праву считается одной из ярких работ в якутской кинодокументалистике. В 2004 году были созданы два документальных фильма о древнем эпосе «Олонхо», которые предстали перед высоким жюри ЮНЕСКО. В ноябре 2005 года Якутскому героическому эпосу олонхо был присвоен статус Шедевра нематериальной культуры человечества. В составе авторов проекта Евдокия Избекова была удостоена Государственной премии имени П.А. Ойунского.

Работа «Почтенная Кюндядя хотун» стала лауреатом XIV Всероссийского журналистского фестиваля «Вся Россия — 2009» в номинации «Документальные фильмы». В декабре 2010 года XVII региональная конференция теледокументалистов России, стран СНГ и Балтии «ИНПУТ», отобрала фильм «Человек из рода Кукуйун» автора Евдокии Избековой для участия во втором этапе конкурсных показов XXXIII Всемирной конференции теледокументалистов «ИНПУТ».

С 2012 года Евдокия Игнатьевна по совместительству работает в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова, ведет теоретические и практические курсы по телевизионной и радиожурналистике. Многие ее ученики успешно работают в различных СМИ.

Евдокия Избекова — автор проекта Академии духовности РС(Я) «Мой дедушка — неизвестный солдат», победителя Фонда Президентских грантов Российской Федерации, в котором представлены творческие работы школьников и студентов от 10 до 18 лет. В рамках проекта создан документальный фильм «Юрий Кузнецов. Взгляд с Востока». Презентация и показ фильма состоялись 13 ноября 2018 г. в Литературном институте им. А.М.Горького, в феврале 2019 г. в Институте мировой литературы им Горького в Москве, где фильм получил высокую оценку ведущих писателей и ученых страны.

В 2019 –м телевизионном сезоне Евдокия Игнатьевна выступила как продюсер, организатор и соавтор нового проекта «Эл Иитэ», которая призвана выпестовать в обществе элиту, наиболее ярких, успешных, креативных деятелей науки, культуры, образования, политики, бизнеса. Проект получил горячий отклик у телезрителей.

Государственная премия Республики Саха (Якутия) имени В.В. Никифорова – Кулумнуур в области журналистики за 2019 год вручена за цикл телевизионных программ о культуре, традициях и истории народов Республики Саха (Якутия), пополнение золотого фонда национального телевидения уникальными материалами и значительный вклад в области журналистики.