30.05.2021
12:44
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Политика
Евдокия Евсикова: Жители республики сами определят своих кандидатов
Депутат Якутской городской Думы, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Старшее поколение» Едвокия Евсикова в числе первых проголосовала на сайте PG.ER.RU, сделав свой выбор.
«Приглашаю всех жителей Якутии принять активное участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Жители республики определят тех людей, которые будут выдвинуты от партии кандидатами на осенних выборах. В партийном списке будут те кандидаты, которых поддержат избиратели, кто сможет защитить их интересы. До 20-00 сегодняшнего дня можно будет проголосовать и он-лайн, и в очном формате в районах, где это запланировано», — подчеркнула Евдокия Ивановна.
Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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