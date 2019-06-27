Евдокия Евсикова: Выпускникам надо взвешенно подойти к вопросу будущей профессии

В столице началась пора выпускных. В Якутской городской классической гимназии прошло торжественное вручение аттестатов. Первый заместитель Председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова вручила золотые медали выпускникам гимназии, которые успешно окончили учебное заведение, сдав Единый государственный экзамен.

Всего Якутскую городскую классическую гимназию окончили 57 выпускников. Из них 10 выпускников окончили гимназию с золотой медалью, все они учащиеся 11 «б» класса. По словам Евдокии Евсиковой, такой успех связан с тем, что сами ребята упорно шли к своей цели все 11 лет, а главное, у них была хорошая поддержка в лице директора Якутской городской классической гимназии — кандидата педагогических наук, заслуженного работника образования РС (Я) Ольги Ипатьевой.

«Все медалисты — участники различных олимпиад, конкурсов и конференций. Можно сказать, что ребята оправдали свои медали, сдав успешно ЕГЭ. Например, выпускник 11 «б» класса Илья Климов сдал экзамен по русскому языку на 100 баллов. Конечно, успех ребят по большому счету зависит от совместной работы родителей и учителей, от их наставников. Меня порадовало, что по регламенту для вручения аттестатов приглашали не только самих выпускников, но и их родителей, ведь для них это тоже большой праздник», — сказала Евдокия Ивановна.

Она также посоветовала выпускникам обдуманно подходить к вопросу выбора будущей профессии, и не опираться лишь на мнение своих родителей или других взрослых:

«В ЕГЭ больше всего привлекает возможность, сдавая экзамен на месте, иметь возможность поступить в любой ВУЗ страны. Я посоветую нашим выпускникам взвешенно подойти к каждому вопросу, не бояться, и даже иногда рисковать, но риск должен быть оправдан», — сказала первый заместитель Председателя Гордумы Евдокия Евсикова.