Евдокия Евсикова: Вы навсегда вписали свои имена в историю

В Якутске вручили первые медали, посвященные 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Вчера руководство городского округа провело встречу с ветеранами, которая началась с минуты молчания в память о почетном председателе городского Совета ветеранов Михаиле Дмитриевиче ПОПОВЕ.

Глава Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА сообщила, что в рамках республиканского оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, вместе с Главой республики Айсеном НИКОЛАЕВЫМ дополнили планы, так как поступает много предложений от населения. Как сообщил начальник Управления социальной защиты населения и труда Якутска Семен МАТВЕЕВ, на данный момент в Якутске проживает 53 участника Великой Отечественной войны.

Первые юбилейные медали получили девять ветеранов. Это комплекты наград не только республиканского и городского уровня, но российского, распоряжение о вручении которых подписаны Президентом Владимиром ПУТИНЫМ.

«Вы первые, кто сегодня в Якутии получает все три вида медалей: и федеральные, республиканские, и городские, посвященные 75-летию Великой Победы. Это лишний раз говорит о том, что мы помним, что сделало ваше поколение в те далекие 40-е годы. Все прекрасно понимаем, то, что мы имеем сейчас, – это результат вашего подвига, вашего ратного труда, вашей жизни, всего того, что вы сделали будучи, кто на фронте, кто в тылу. Вы навсегда вписали свои имена в историю нашей страны, республики и нашего города. Сегодня мы, конечно же, преклоняемся перед вами, говорим вам слова благодарности. Хочется пожелать вам здоровья и удачи. Уверена, у людей вашего поколения еще есть запал и силы, о которых вы даже не подозреваете. 9 мая мы все вместе с вами выйдем на нашу Площадь Победы», – сказала Первый заместитель Председателя Якутской городской Думы Евдокия ЕВСИКОВА.

Впечатлениями от этого события поделились его главные участники.

«Конечно, сегодня волнительное событие. К сожалению, каждый день число участников войны тает. Но мы, оставшиеся пока живыми, склоняемся перед памятью наших старших братьев, которые отдали свои жизни, защищая Москву, Сталинград, Ленинград и другие города нашей необъятной Родины. Сейчас находятся историки, которые искажают историю Великой Отечественной войны. Вся общественность должна против этого восстать. Никто не может бросить тень на победоносную Красную армию и советский народ. Мы, участники войны, уверены, что молодое поколение будет достойно нести боевые и трудовые славы нашей страны», – отметил участник Великой Отечественной войны, член президиума Совета ветеранов города Якутска Петр ЯКОВЛЕВ.

«Большая честь нам выпала, сразу три государственных награды. Эти дни все участники войны, ветераны тыла и дети войны ждут, ждут великую дату – 75 лет Победы. Очень знаменательно, что мы, ветераны тыла, тоже получаем награды. Указом первого Президента республики Михаила НИКОЛАЕВА мы, дети 1932-1935 года рождения были признаны ветеранами тыла. Мы начали трудиться с шести лет на колхозном производстве, в скотоводстве, на сенокосе. Помню, как с матерью на двух быках вывозил колхозное сено для фермы в январские морозы. Страшное дело. Сравните, разве смогут современные шестилетние дети такое? А нас жизнь заставила трудиться. Мне на днях стукнуло 85 лет, многовато, конечно, но душа и сердце, товарищи, не стареют. Хочется жить, веселиться, работать, нести пользу своему Отечеству, родным и близким. Эта награда дорога, мы гордимся тем, что получаем ее наравне с участниками Великой Отечественной войны. Благодарю руководство города Якутска, Сардану Владимировну и Евдокию Ивановну», – отметил ветеран тыла, почетный председатель республиканского Совета ветеранов Республики Саха (Якутия) Будимир СЛЕПЦОВ.