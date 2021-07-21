Евдокия Евсикова: Вопросы образования надо решать в открытом диалоге с жителями

Евдокия Евсикова, первый заместитель председателя Якутской городской Думы, многие годы отдала системе городского образования, и как никто другой, хорошо знакома с его проблемами. Перейдя на работу в Гордуму, она все равно осталась в эпицентре вопросов образования Якутска. Как они решаются, и какое участие в этом процессе принимают депутаты городской Думы, Евдокия Евсикова рассказала SakhaLife.

СПРАВКА

Евдокия ЕВСИКОВА родилась 18 января 1960 года в городе Якутске, училась в школе №2. В 1981 году закончила Московский государственный педагогический институт по специальности «учитель математики», в 1991 году — Ярославский педагогический институт по специальности «практический психолог», в 2002 году — Дальневосточную академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».

Начинала учителем математики в родной школе № 2 города Якутска. Проработав там 14 лет, перешла в управление образования администрации города Якутска, где прошла путь от инспектора до заместителя главы Окружной администрации по социальным вопросам.

Евдокия Евсикова один из опытнейших сотрудников мэрии — работала с 1995 года при Спартаке Борисове, Илье Михальчуке, Юрии Заболеве, Айсене Николаеве. С 2018 года, став депутатом Якутской городской Думы, была избрана первым заместителем председателя.

Кандидат педагогических наук, заслуженный работник образования РС (Я)

Открытый диалог с горожанами

— Убеждена, что и Окружная администрация, и депутаты должны быть готовы к открытому диалогу с горожанами — именно так рождается истина. Наглядный пример – ситуация, возникшая со строительством коррекционной школы № 34. Решение о возведении нового здания школы было принято давно, еще при главе города Айсене Николаеве. Это знаковое решение — ведь это последняя деревянная школа в Якутске. Для нее был отведен обширный участок в районе Чочур Мурана, разработан проект, получены все экспертизы. И вдруг, очень неожиданно возникло предложение – построить там еще и общеобразовательную школу. Теоретически это возможно – довольно большая территория в муниципальной собственности, без обременений, не надо никого расселять, места достаточно. Но при этом не принималась в расчет специфика коррекционного образования, то, что там будет интернат для детей с определенными проблемами в развитии.

Я считаю, что проблемы в сфере образования, которые затрагивают интересы большого количества горожан, детей, необходимо широко обсуждать с педагогической и родительской общественностью.

К нам в городскую Думу пришло письмо от родителей учеников коррекционной школы № 34, затем прошла встреча с ее педагогами — все они возражали против строительства на их территории обычной общеобразовательной школы. Аргументация специалистов коррекционного образования была убедительной, и депутаты городской Думы встали на их сторону. Я озвучила этот вопрос на встрече с главой города Евгением Григорьевым, и нашла понимание — он поддержал нашу позицию: не строить на одной территории обычную и коррекционную школу.

На место строительства школы № 34 выехал и Глава республики Айсен Николаев, в итоге он поручил Окружной администрации разработать предложения, как более эффективно использовать этот участок во благо детей-инвалидов.

И очень быстро вопрос был решен – в районе Чочур-Мурана будет построена только коррекционная школа № 34, как и планировалось изначально. Ил Дарханом принято решение дополнительно создать условия для реабилитации и коррекции детей-инвалидов.

Важно понимать, что для коррекционного образования нужны обученные по профилю специалисты, применяются особые методики, оборудование. Нельзя всех детей-инвалидов перевести на инклюзивное образование, ведь они бывают очень разными – среди них есть дети с нарушениями интеллекта, которым очень сложно обучаться вместе со здоровыми детьми.

Им нужны специальные технологии обучения, чтобы социализировать, реабилитировать и, насколько возможно, подготовить такого ребенка к жизни в обществе. Новая современная школа на Чочур-Муране может стать прекрасной возможностью для развития коррекционного образования в республике. Там есть место для размещения зоны профориентации – мастерских, теплицы, чтобы помочь старшеклассникам приобрести трудовые навыки. Сейчас школа №34 муниципальная, хотя на федеральном уровне уже говорят о передаче всех коррекционных школ на региональный уровень и это тоже надо учитывать на перспективу.

К сожалению, количество детей-инвалидов растет, это отмечается во всем мире. С другой стороны, улучшилась диагностика таких заболеваний, их выявление на ранней стадии. Главное, что в обществе поменялось отношение к детям с такими диагнозами, как аутизм, синдром Дауна и подобными заболеваниями. Сегодня это открытая тема, родители больше не скрывают эту проблему, анаоборот, они объединяются и активно способствуют социализации своих детей. Для коррекционного обучения надо создавать соответствующие условия и хорошую материальную базу.

Проблема первоклассников

— В Якутске из года в год возникает проблема с устройством первоклассников, в этом году очень остро этот вопрос встал в 203 микрорайоне.

— Надо понимать, что дефицит учебных мест есть в школах города уже давно и особенно в центре города. Например, сейчас уже не хватает мест в городской классической гимназии, СОШ № 17, Якутской городской национальной гимназии им. А.Г. и Н.К. Чиряевых.

Евдокия Ивановна открывает на мониторе компьютера таблицу, в которой отражено заполнение первых классов по городским школам и сообщает:

— Детям, непринятым в первые классы классической гимназии, предложили места в школе № 26, которые на тот момент были свободны. Осталось несколько мест в школах №№ 23, 3, 10. В Центре глобального образования в 203 микрорайоне по решению Главы города Евгения Григорьева были открыты дополнительные классы и все первоклассники, имеющие регистрацию в 203 мкр, приняты в школу. Данный вопрос находится на особом контроле Окружной администрации и управления образования и решается в рабочем порядке.

По закону Российской Федерации «Об образовании», ребенка должны принимать в школу по месту регистрации, чтобы, в первую очередь, была обеспечена доступность, поэтому родители и настаивают на этом. Доходит даже до того, что прописывают детей у дедушек, бабушек, знакомых, чтобы устроить ребенка в желаемую школу. При этом родители должны понимать, что если школа переполнена и нет свободных мест, то по закону родителям могут предложить свободные места в других общеобразовательных учреждениях.

На сегодня все внутренние резервы в школах исчерпаны – под классы отданы учительские, библиотеки, обучение идет в две смены. Уплотнять классы дальше не позволяют санитарные нормы, определяющие количество мест в классных кабинетах исходя из ихплощади.

В целом, опираясь на свой опыт работы в системе образования, могу сказать, что в Якутске всегда была напряженность с первыми классами. Я хорошо помню ночные очереди в школьных дворах при записи первоклассников. Сейчас, конечно, этого уже нет, Якутск один и первых в стране внедрил электронную очередь при поступлении в школы, сейчас система хорошо отработана, и позволяет мониторить и оперативно разруливать ситуацию.

Другое дело, что в 90-ые годы не был просчитан и спрогнозирован такой серьезный рост населения Якутска из-за растущей рождаемости и интенсивной миграции из улусов. В результате мы столкнулись с нехваткой мест в детсадах и школах.

По этой причине и возникла проблема с переполненными школами в 203 микрорайоне, да и не только в нем.

В 203 микрорайоне две школы. Школа «Айыы кыhата» имеет проектную мощность всего 550 мест. Когда главой Якутска стал Айсен Николаев, с трудом подобрали место для Центра глобального образования на 360 мест. Сегодня мы имеем микрорайон, в котором проживает более 17 тысяч жителей. В настоящее время в обеих школах введены две смены, вместо планируемых 550 и 360 детей в каждой учатся более тысячи учеников, и все равно мест не хватает. Типичная проблема новых жилых кварталов городских агломераций, и не только Якутска.

Чтобы учесть такие ошибки при строительстве новых жилых районов, и нужны статистические данные и экономические расчеты при проектировании. С приходом в городскую администрацию Айсена Николаева стали применять методы экономического прогнозирования. С этой целью была разработана и принята Стратегия развития Якутска, а потом и республики до 2032 года, а затем и до 2050 года, что позволяет заранее просчитывать потребности столичной агломерации.

Но это в случае вновь застраиваемых территорий, а центр города уже изменить нельзя, там нет свободных земельных участков для новых современных школ, которым по нормам требуется большая территория. Поэтому приходится решать проблему нехватки мест за счет выкупа подходящих зданий и строительства пристроев к зданиям школ.

В 2015-16 гг. Окружной администрацией была разработана и утверждена дорожная карта по решению нехватки мест в школах Якутска. Удалось выкупить дополнительные здания для центральных школ, например, для СОШ № 5, СОШ № 17, Саха политехнического лицея, построить пристрой к СОШ № 31, что помогло снять остроту проблемы. В этом году планируется начать строительство пристроев для СОШ № 5, СОШ № 12 в с. Пригородный и Хатасской СОШ, начать строительство коррекционных школ № 4 и 34, а также разработать проектно-сметную документацию для строительства пристроев СОШ № 26 и СОШ № 29, ужестроятся прекрасная современная школа в квартале Прометей и школа- сад в мкр Кангалассы.

Благодаря государственно-частному партнерству город получил пять новых школ. В Якутске сегодня уже не осталось деревянных школ, последние были коррекционные – № 4 и 34.

Вновыхстроящихся кварталах отведены территории для современных

зданий школ, всего зарезервировано 12 земельных участков.

Пандемийный учебный год

— Последний учебный год прошел под знаком пандемии коронавируса, что стало серьезным испытанием для школ, вынужденных работать в условиях дистанционного образования.

— Самое главное, что система образования Якутска выстояла, выдержала все вызовы времени, педагогические коллективы перешли на онлайн-обучение без каких-либо срывов и сбоев. Учителям пришлось многому учиться, осваивать новые технологии. Управление образования очень оперативно среагировало на новые реалии, для детей из многодетных, малообеспеченных семей было приобретено 500 планшетов, подключили их к интернету, чтобы дети могли обучаться дистанционно.

Хочется поблагодарить всех педагогов за их самоотверженную работу в этот трудный пандемийный год, ведь они работали, практически, в «красной зоне».

Сейчас уже подведены предварительные итоги, пока без точных цифр, но все равно уже ясно, что по некоторым показателям учебный год оказался даже успешнее предыдущего — лучше некоторые результаты ЕГЭ, контрольных работ, больше медалистов.

И еще этот кризисный год доказал – какими бы ни были методики, технологии, самое главное – это личность учителя! Пандемия помогла всем- ученикам, родителям, педагогам — убедиться, как важно при обучении живое общение, личный контакт с учителями и одноклассниками.

Конечно, современные технологии должны найти свое применение в образовании, но только как один из инструментов в руках настоящего учителя!