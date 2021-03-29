29.03.2021
17:44
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Якутск

Евдокия Евсикова: Вчера Якутск проголосовал за будущее наших детей

«Победа Евгения Григорьева — это результат слаженной работы большой команды единомышленников. Горожане сделали свой выбор и отдали свои голоса молодому, успешному, позитивному, смелому и решительному лидеру. 

По большому счету, Якутск вчера  проголосовал  за будущее наших детей, за развитие и процветание.

Хочу пожелать Евгению Николаевичу оптимизма, веры в свои силы и удачи в реализации намеченных планов!», – прокомментировала прошедшие выборы Евдокия Евсикова.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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