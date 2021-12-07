Евдокия Евсикова в жюри конкурса «Строганина-2021»

В этом году традиционный фестиваль «Зима начинается с Якутии» отметил свой небольшой юбилей и прошел в десятый раз. Якутская городская Дума приняла активное участие во всех мероприятиях фестиваля.

Так, 2 декабря первый заместитель Председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова посетила торжественную церемонию закрытия городского конкурса ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии» и вручила награды победителям. «Замечательно, что эти чудесные, красивые скульптуры, композиции посвящены к 100-летию образования Якутской АССР и всемирному успеху нашего якутского кино», — отметила Евдокия Ивановна.

Так же Евдокия Евсикова выступила членом жюри на конкурсе «Строганина-2021», который прошел 5 декабря в прямом эфире канала НВК «Саха». На умение качественно и быстро строгать северную рыбу, украсить им праздничный стол, состязались команды из округов и пригородов города Якутска. Гран-при конкурса в размере 50 000 рублей получила команда Сайсарского округа, она же победила в номинации «Качество». В номинации «Скорость» впереди всех оказалась команда Октябрьского округа, а лучшее «Домашнее задание» подготовила команда из Табаги. Евдокия Евановна поделилась своими впечатлениями о конкурсе и участии в качестве жюри:

— Меня очень обрадовало, что на конкурсе участвовали почти все округа и пригороды нашего города. У команд были активные болельщики, поэтому конкурс прошел очень интересно. Поразили домашние задания участников, выполненные в виде сложных композиций из замороженной рыбы для украшения стола. Было видно, что участники вложили в них много любви и времени. Оценивать работы было достаточно трудно, так как они все были хороши и специфика конкурса требовала от жюри принимать решения быстро, пока «домашнее задание» не оттаяло. Чувствовалось, что некоторые команды имеют большой опыт участия на этом конкурсе. В целом, я считаю, что конкурс «Строганина» уникален как своим содержанием, так и участниками, пропагандирующими народную кухню Севера не только в республике, но и за ее пределами.

Одним из ярких событий фестиваля «Зима начинается с Якутии» является гастрономический конкурс «Вкус Якутии», в котором принял участие депутат Якутской городской Думы по Пионерскому избирательному округу № 12, заместитель председателя Постоянной комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям Андреева Марианна Матвеевна. Об этом она расскажет в своем интервью, которое выйдет в ближайшее время.