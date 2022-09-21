Евдокия Евсикова: Улучшение благосостояния и качества жизни горожан — наша основная цель

Первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова подвела итоги блока «Развитие социальной инфраструктуры — основа повышения качества жизни» форума «Якутск 4.0.0 СТАРТ».

Напомним, форум «Якутск 4.0.0 СТАРТ» прошел в Якутске с 8 по 11 сентября. На его площадках инициативные горожане, эксперты, представители бизнес-сообщества и городские власти обсуждали вопросы проектирования успешного будущего Якутска, которое будет способствовать достижению общих целей городского развития.

В работе сессий, дискуссий и воркшопов по шести блокам форума приняли участие депутаты Якутской городской Думы, а первый заместитель председателя Евдокия Евсикова совместно с заместителем главы Якутска по социальным вопросам Натальей Степановой выступили кураторами блока «Развитие социальной инфраструктуры — основа повышения качества жизни».

Озвученные на площадках форума предложения вошли в итоговую резолюцию, которая станет основой для внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 года.

«Стратегия — это то, что должно вести нас вперед»

«Главная цель форума — внести изменения в стратегию с учетом указа главы Якутии „О развитии города Якутска — столицы Республики Саха (Якутия) на период до 2032 года“, который был подписан в прошлом году. В нем определена основная миссия и ключевые направления развития нашего города. Именно от ближайших 10 лет и будет зависеть, станет ли наш город лучшим на вечной мерзлоте. Такую амбициозную задачу в указе поставил Айсен Сергеевич Николаев», — рассказала Евдокия Евсикова.

Она отметила, что во многом благодаря данному указу главы региона на Восточном экономическом форуме, прошедшем в этом месяце, были заключены соглашения о строительстве в Якутске современного адаптивного образовательного комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья с объемом инвестиций 4,8 млрд рублей, а также завода крупнопанельного домостроения с объемом инвестиций 860 млн рублей. Всего на ВЭФ Республика Саха (Якутия) заключила 39 соглашений на общую сумму почти 330 млрд рублей.

«Стратегия — это то, что должно вести нас вперед. Мы должны планировать, прогнозировать, предпринимать шаги, чтобы действительно получить через 10 лет город таким, каким мы желаем его видеть. А мы хотим, чтобы Якутск был комфортным для проживания и чтобы люди отсюда не уезжали, чтобы он стал местом, где хочется жить. Каждая площадка форума была направлена именно на это», — добавила куратор социального блока форума.

«Улучшение благосостояния и качества жизни горожан — наша основная цель»

Всего, по ее словам, в рамках форума поступило порядка 200 предложений. В нем приняло участие более 1300 участников, из которых 579 посетили площадки социального блока «Развитие социальной инфраструктуры — основа повышения качества жизни».

«Жизнь каждого горожанина от рождения и до ухода в другой мир касается работы социального блока. Площадку форума мы назвали именно так, потому что улучшение благосостояния и качества жизни горожан — наша основная цель», — сказала Евдокия Евсикова.

В рамках блока прошла работа коммуникационной сессии «Молодежный connect», форсайт-сессии «Библиотечный Якутск: план развития до 2032 года», стратегической сессии «Здоровье детей — ответственность родителей» и дискуссионных площадок: «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений», «Развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений», «Здоровый Якутск — здоровая республика».

В работе площадок социального блока, помимо региональных экспертов приняли участие, в том числе в режиме онлайн: эксперт Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, доктор медицинских наук Олег Аполихин, представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, исполнительный директор российской ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» Татьяна Шестакова, члены Общественной палаты РФ Наталья Москвитина, Сергей Рыбальченко, Лена Ефремова, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, директор Центра общего и дополнительного образования Института образования НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий, генеральный директор ООО «ПроШкола», исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова.

«Приглашенные эксперты проявили большое внимание и высоко оценили наш форум. Нам было важно, чтобы предложения и идеи, озвученные на площадках, были услышаны как на региональном, так и на федеральном уровне. Поддержка необходима для реализации предложений и выделения финансирования», — подчеркнула Евдокия Евсикова.

«Здоровье горожан — главная ценность»

По словам первого заместителя председателя Якутской городской Думы Евдокии Евсиковой, на дискуссионных площадках по вопросам развития дошкольных и общеобразовательных учреждений поднимались вопросы не только о строительстве школ и детских садов, но и о их содержании.

«Перед нами стоит задача, чтобы система образования республики вошла в топ-15 лучших среди всех субъектов России, а для этого недостаточно только зданий и помещений. Поэтому очень много говорили о развитии цифровых технологий, подготовке и повышении квалификаций учителей. Какие бы не были распрекрасные стены или технологии, главная фигура в образовании — учитель», — отметила Евдокия Евсикова.

Она добавила, что тема здоровья «проходила красной нитью» через все площадки социального блока.

«Большое внимание было уделено теме здоровья как в дошкольных учреждениях, школах, так и об ответственности родителей за здоровье детей. Звучали серьезные предложения о возрождении школьной медицины, об улучшении питания в дошкольных и школьных учреждениях, а именно о модернизации школьных столовых и создании единого комбината питания школьников, а также об обучении культуре правильного питания с самого раннего возраста», — рассказала куратор социального блока форума.

По ее словам, в ходе форума также было предложено сделать каждую школу территорией здоровья.

«Состояние здоровья детей начальных классов значительно отличается от состояния выпускников школ, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Поэтому необходимо принимать серьезные усилия по сохранению и улучшению здоровья наших детей. Нам необходимо вернуться к корням и не лечить заболевания, а не допускать их с помощью профилактики. Вопросу воспитания ответственного, бережного отношения к своему здоровью нужно уделить особое внимание», — подчеркнула Евдокия Евсикова.

Она подытожила, что в ходе работы форума «Якутск 4.0.0 СТАРТ» пришли к выводу, что сегодня для столицы республики, с 2011 года являющейся членом российской ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки», недостаточно только муниципальной программы «Здоровый город». К внесению изменений в Стратегию социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 года по данному вопросу необходимо подходить комплексно.

«Здоровье горожан — главная ценность, на которой основываются все решения властей города. Именно оно должно стать основой Стратегии социально-экономического развития Якутска, в том числе и развития жилищно-коммунального хозяйства, и транспортной системы, и обеспечения жильем населения города. Все сферы жизнедеятельности города взаимосвязаны и направлены на создание комфортных условий проживания. Во главе всего должен стоять человек, его интересы, благополучие и безопасность», — заключила Евдокия Евсикова.