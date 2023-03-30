Евдокия Евсикова удостоена высокой награды

Евдокию Евсикову наградили Благодарностью Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. Во время пленарного заседания II Съезда депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия) состоялась церемония вручения наград. Первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова за добросовестный труд, большой личный вклад в развитие местного самоуправления и в связи с 200-летием представительного органа города Якутска — Якутской городской Думы была награждена Благодарностью Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике и местному самоуправлению. Награду вручил Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

Фото: Василия Кононова - Ил Тумэн Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы

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