Евдокия Евсикова: Сегодня у систем образования и здравоохранения больше точек соприкосновения

Депутаты Якутской городской Думы не раз поднимали тему медицинского обеспечения в школах и детских садах. На прошлой неделе обсуждение этого вопроса приобрело республиканский масштаб. Кроме того, сейчас Якутия и город Якутск готовятся к внедрению бесплатного горячего питания в начальной школе по поручению президента России.

Медпомощь в школах и детских садах

В селе Амга 7 февраля выездное заседание двух постоянных комитетов Государственного собрания (Ил Тумэн) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости и по науке, образованию, культуре и СМИ прошло под председательством Владимира Чичигинарова и Феодосии Габышевой. Встреча была инициирована социальным блоком администрации Амгинского улуса.

Город Якутск здесь представили первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, заместитель председателя Гордумы Анатолий Кырджагасов, председатель постоянной комиссии по социальной политике Айаан Васильев, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту Николай Васильев, депутаты Саргылана Васильева и Вера Никифорова, а также специалисты управления образования, директора школ и заведующие детских садов.

Участники встречи заслушали доклады заместителя министра образования и науки Нюргуны Соколовой, главного внештатного специалиста по школьной медицине министерства здравоохранения республики Наталья Борисовой и представителя Роспотребнадзора.

Делегаты города Якутска предложили создать межведомственную рабочую группу по вопросу медобслуживания в школах.

«У нас прошло живое обстоятельное обсуждение. Если еще пару лет назад к проблеме медпомощи в школах не было должного внимания, то теперь уже никто не сомневается в ее актуальности. Сегодня у систем образования и здравоохранения нашлось больше точек соприкосновения. Сейчас перед городом и республикой стоит ряд вопросов, к примеру, где взять кадры, откуда должно идти финансирование: по линии образования или здравоохранения? Весь механизм обеспечения медпомощью в школах еще предстоит проработать. Здесь необходимы изменения в законодательстве, в первую очередь, республики. Думаю, не за горами и решение на федеральном уровне. Важно, что на этой встрече мы услышали мнение представителей улусов, теперь мы все мыслим и стремимся двигаться в одном направлении», – отметила Евдокия Евсикова.

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По итогам выездного заседания участники рекомендовали Правительству республики определить медорганизации, которые должны будут оказывать первичную медико-санитарную помощь в ближайших школах во время учебного года. Министерству образования и науки республики поручено оказать содействие по приведению медкабинетов школ в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями. Также специалисты этого ведомства совместно с министерством здравоохранения республики должны разработать и внедрить информационную базу и автоматизированную систему мониторинга для оценки состояния здоровья учеников школ и воспитанников детских садов. За укомплектованность образовательных учреждений штатными единицами медработников и лицензирование медицинских кабинетов будет отвечать минздрав.

Бесплатное горячее питание для 1-4 классов

По поручению президента России Владимира Путина в нашей стране горячее бесплатное питание должно стать обязательным для всех учащихся начальной школы к 1 сентября 2023 года. Участники совместного выездного заседания отметили, что приступать к разработке эффективного механизма реализации системы питания нужно уже сейчас. При этом не стоит забывать об охране здоровья детей и учитывать нутрициологические и диетологические аспекты. Основная роль в организации горячего питания в школах Якутии ляжет на министерство образования и науки республики, но для создания стройной системы питания к этой работе подключатся и законотворческая ветвь власти и местное самоуправление.

По итогам обсуждений депутаты Государственного собрания республики решили, что необходимо внести изменения в закон республики «Об образовании» в части обеспечения обучающихся начальных классов бесплатным горячим питанием. Правительству республики поручено предусмотреть расходы на 100% обеспечение бесплатным горячим питанием всех учеников 1-4 классов при внесении изменений в госбюджет республики на 2020 год.

Кроме того, в число решений совместного выездного заседания был включен пункт по инвентаризации технологического оборудования школьных столовых. Это поручение адресовано администрациям муниципальных образований. Они смогут не только проанализировать необходимость обновления, но и заявить о необходимости создания комбината питания школьников, если на то будет потребность. По словам депутата Айаана Васильева, это важный момент:

«С 1 сентября городские школы вводят бесплатное горячие питание. Но готово ли технологическое оборудование на такой объем работы? Не секрет, что во многих школьных столовых оно находится в плачевном состоянии. Я как директор школы, как депутат часто слышу, что оно устарело и требует обновления. С удовлетворением отмечаю, что в решении выездного заседания есть пункт, в котором главам муниципальных образований поручено произвести инвентаризацию в школах и проанализировать необходимость модернизации или создания отдельного комбината питания».

Полноценная модернизация не по карману ни одной школе республики, тем более, когда речь идет о достаточно специфической технике, сложном холодильном и варочном оборудовании. В этом вопросе они полагаются только на целевое бюджетное финансирование.

«Во время обмена мнениями я выступил с предложением, чтобы по итогам инвентаризации и анализа потребностей, общеобразовательные учреждения вместе централизованно подали расширенную заявку в Министерство образования и науки республики, чтобы получить соответствующее финансирование. Ведь школы лишь на свои средства не в силах купить дорогостоящее оборудование», – сказал Айаан Васильев.

Также руководству районов и городских округов предстоит разработать единое меню питания на весенний и осенний периоды с технологической картой, адаптированной для каждого района и согласованное с Роспотребнадзором.