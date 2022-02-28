Евдокия Евсикова: Мы должны сплотиться вокруг нашего президента и показать свое единство и силу великого Российского государства

За ситуацией, которая разворачивается вокруг Украины, сегодня следит весь мир. Первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия ЕВСИКОВА поделилась своим мнением о военной операции на Донбассе:

«Я поддерживаю решение нашего президента Владимира Путина, считаю, что оно очень здравое, смелое. На территории Донецкой и Луганской народных республик проживают порядка 800 тысяч граждан Российской Федерации. И мы не можем оставаться в стороне, когда на протяжении восьми лет они фактически находились в военных условиях. Это ненормально, когда дети учатся в подвалах, вздрагивают при взрыве, бегут в убежище, заготавливает воду. Такого ни в коем случае быть не должно.

Каждый из нас мечтает, чтобы поскорее закончились боевые действия, вынужденная спецоперация должна завершиться тем, что воцарится мир. В это трудное время мы должны сплотиться вокруг нашего президента и показать свое единство и силу нашего великого Российского государства», подчеркнула Евдокия Ивановна.