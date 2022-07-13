Эвакуируют детей из пострадавших от наводнения сел Верхоянья

В п. Батагай на воздушном судне Ми-8 МЧС России сегодня доставлены дети и пожилые люди из н.п. Томтор (Дулгалахский наслег), Боронук, Алысардах Верхоянского района в количестве 38 человек, в том числе – 33 ребенка. Осуществлена доставка продуктов питания, питьевой воды.

Спасатели Службы спасения РС(Я) и регионального МЧС России проводят работы по отселению населения и эвакуации детей и пожилых граждан.

Сегодня из с. Бетенкес в районный центр Батагай на автобусе эвакуированы 32 человека, в том числе – 28 детей.

В п. Батагай прибыл самолет Ан-26 авиакомпании «Полярные авиалинии» с продуктами питания весом 1940 кг.

Обратным рейсом в Якутск данное воздушное судно доставит 42 ребенка с сопровождающим из пострадавших от дождевого паводка населенных пунктов, которые отдохнут в летних лагерях.

Согласно прогнозу, в ближайшие сутки на реках Яна, Дулгалах, Сартанг и Адыча сохраняется вероятность повышения уровней воды.

В Верхоянский район запланирован вылет правительственной комиссии.