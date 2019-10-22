22.10.2019
13:04
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Происшествия

Эвакуировано 500 детей в Якутии

Сегодня, в 10.05 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о задымлении в средней образовательной школе №7 г. Мирный. На место вызова незамедлительно были направлены силы и средства ФГКУ «3 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Саха (Якутия)». Уже через 5 минут на месте работали огнеборцы. Погибших и пострадавших нет.  

Согласно оперативным данным, администрацией школы до прибытия пожарных была организована эвакуация учащихся и персонала, всего эвакуировано 554 человека, из них 500 детей. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в здании школы  присутствовал запах горелой электропроводки. Огнеборцами, в ходе разведки установлено, что произошло короткое замыкание в электрощитовой комнате.

         – В ходе осмотра места происшествия установлено что, в результате ослабления контактов плавкой вставки автомата, произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения, – сообщил  начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Мирнинскому району подполковник вн. сл. Александр Волков.

Общеобразовательное учреждение работает в штатном режиме. Всего было привлечено:  12 человек,  5 единиц техники, в том числе от МЧС — 6 человек, 2 единицы техники.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я).
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я).
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