Эвакуация судна «Сормовский 3066» в Анабаре 🚢

19 октября 2021 года в ГБУ «Служба спасения РС(Я)» поступило донесение о том, что в Анабарском районе на реке Анабар застряло во льдах судно «Сормовский 3066», примерно 2-х километрах от п. Юрюнг-Хая. Образование ледовых полей не дало возможности двигаться заданном направлении.

20 октября 2021 года к месту происшествия вылетели заместитель начальника управления поисково-спасательных работ ГБУ «Служба спасения РС(Я)» Андрей Юргин и спасатель Максим Колесов для координации действий и обеспечения безопасности людей при проведении эвакуации судна.

Оперативным штабом на месте был выработан план по спасению судна и команды. Спасатели и представители АО «Алмазы Анабара» провели разведку на СВП (судно на воздушной подушке) для определения маршрута эвакуации до точки отстоя на зимний период.

Совместными усилиями всех заинтересованных ведомств был произведён большой объем работ по вызволению из ледового плена судна. 26 октября 2021 года оно благополучно встало в пункте отстоя для зимовки.