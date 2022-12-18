Этот удивительный мир Caюри

Как жительница замечательного, красивого, северного края, всегда удивляюсь интересным, прекрасным новостям, событиям, которые происходят при нашем суровом климате.

К примеру, я летом вижу в нашем динамично развивающемся городе Якутск, как растут и цветут прекрасные цветы, экзотические кустарники. В районах нашей Якутии летом можно видеть также виноград, абрикос, лимон, другие экзотические фрукты.

Но сегодня я хочу рассказать об удивительном мире Саюри. Когда зимой проезжаю мимо круглогодичного тепличного комплекса «Саюри», всегда про себя невольно говорю «Ах, этот удивительный мир Саюри!».

Ни для кого не секрет, что от употребляемых продуктов питания зависит состояние здо­ровья каждого человека. Правильное питание играет значимую роль, как в профилакти­ке, так и в возникновении числа заболеваний. Зимой, когда нам не хватает витаминов, мы стараемся в какой- то степени включать в рацион овощи, фрукты.

Из новостных лент мы видим и слышим, что «Саюри» видит цель в одном – обеспечение жителей Якутии круглый год овощами, зеленью высочайшего качества. А теперь там выращивают еще и клубнику! Да, да, клубнику с изумительным вкусом!

Мне не раз приходилось по работе общаться с представителями тепличного комплекса «Саюри». Так, в рамках проведения в Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия) мероприятий по проекту «Лаборатория здоровья», менеджер Сергей Валерьевич рассказал жителям Якутии про полезные качества свежих огурцов. Много интересного мы узнали об огурцах! Как много усилий отдают работники тепличного комплекса «Саюри» во благо выращивания свежих овощей! Благодаря их профессионализму, «Саюри» уверенно держит средний уровень урожайности по Российской Федерации.

Я не ошибусь, если смело отмечу, что руководство «Саюри», работая в стратегическом направлении, держит курс на развитие: строительство дополнительных объектов, внедрение новейших технологий в производстве. На высоком уровне вносятся предложения с системным подходом с чёткими приоритетами. Задача сложная с учетом нынешнего времени, но результаты, безусловно, будут эффективно способствовать достижению целевых показателей в сельском хозяйстве по региону. Для постоянного наращивания темпов и объёмов производства, «Саюри» ведет целенаправленную работу в части реализации продукции.

Нашему региону иметь собственную продукцию дорогого стоит. Отдаленность районов республики, отсутствие моста через реку Лена, природно-климатические условия, сегодняшние аномальные природные явления – всё это отражается в наращивании темпов развития сельского хозяйства, да и не только.

Наличие в центре региона круглогодичного тепличного комплекса «Саюри» играет роль в обеспечении качества жизни населения уникального северного края. Меня всегда поражает качество овощей от «Саюри»!

Из беседы с руководством тепличного комплекса «Саюри» следует, что сложности в процессе производства бывают, правительство региона поддерживает, понимает сложность ситуации и пытается всеми способами поддержать. В особенности затраты идут на освещение теплиц, что является важным для выращивания высококачественной продукции.

Глава республики Айсен Сергеевич всегда ставит во главу угла важные задачи, которые связаны с качеством жизни населения. Его стратегические проекты успешно находят поддержку на федеральном уровне. Отрадно, что высокие гости республики не раз посещали круглогодичный тепличный комплекс «Саюри», знакомились результатами большого труда дружного коллектива, высказывали свои мнения по поводу поддержки столь уникального проекта.

Не могу не привести слова мэра города Якутск Евгения Григорьева: «Человеческим трудом и упорством реализован поистине уникальный проект на вечной мерзлоте. Тепличный комплекс обеспечивает продовольственную безопасность нашей столицы. Продукция «Саюри» – бренд высокого качества» (источник- Пресс служба Окружной администрации г. Якутска).

Заканчивая свой маленький рассказ об удивительном мире Саюри отмечу, что много добрых усилий и души вложено в круглогодичный тепличный комплекс «Саюри».

Хочу пожелать замечательному трудовому коллективу здоровья, благополучия, расширения производства во благо населения Республики Саха (Якутия), достойной поддержки на региональном и федеральном уровнях!