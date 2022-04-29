29.04.2022
18:12
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Финансы

Марта Васильева: Построила новый дом! Возобновлена сельская ипотека по 3%

С 22 апреля возобновлен прием заявок на «Сельскую ипотеку» по льготной ставке – всего 3%. Клиенты могут построить собственный дом или приобрести готовое жилье в сельской местности по самой выгодной стоимости. За время действия программы в Якутии сельская ипотека помогла улучшить жилищные условия более чем 300 человек, в том числе и Марте Васильевой из Нюрбинского улуса.


Программа «Сельская ипотека» является одним из механизмов госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», разработанной Минсельхозом России и направленной на улучшение качества жизни на селе. Программа начала действовать в 2020 году.
О сельской ипотеке Марта Васильева узнала в одной из телепередач на местном телевидении. — И 2022 год я встретила в своем новом благоустроенном доме. Всем, кто хочет оформить «Сельскую ипотеку», советую сходить в банк и проконсультироваться. Это очень выгодное предложение, — поделилась опытом Марта Васильева, сообщает #объясняемреспублика_саха

Фото: #объясняемреспублика_саха
Источник: #объясняемреспублика_саха
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