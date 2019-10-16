Это успех! Швейцарское ТВ снимет фильм о талантливом якутянине

В Якутске с 9 по 11 ноября творческая группа Швейцарского телевидения будет снимать документальный фильм про молодого, очень талантливого и перспективного музыканта из России – пианиста Сергея ТАНИНА, нашего земляка, воспитанника высшей школы музыки им. В.А.Босикова.

В 2018 году он завоевал третье место и приз зрительских симпатий в престижном конкурсе ConcoursGézaAnda в Цюрихе. Швейцарская публика очень полюбила молодого талантливого пианиста, он стал известен в этой стране, поэтому возникла идея снять фильм о его интересной творческой судьбе.

Особенно интересно для швейцарцев то, что становление Сергея Танина, как профессионального музыканта, происходило на его родине — в далекой Якутии, в Высшей школе музыки Республики Саха (Якутия). Он учился у профессора Юноны Михайловны Упхоловой, широко известного в республике педагога-музыканта. Именно в годы учебы Сергей Танин получил мощный импульс для своего развития.

Сергей Танин в течение одного дня проведет для съемочной группы экскурсию по родной школе музыки, которая так много значит для него. Здесь Сергей не просто получил прекрасное музыкальное образование, именно с Высшей школой музыки у Сергея связаны самые важные профессиональные, эмоциональные и трогательные воспоминания детства и юности.

Съёмочная группа состоит из трех человек: оператор-документалист Лоран Ступ (Laurent Stoop), автор и режиссер фильма Элен Штели Пфистер (Helen Stehli Pfister) и администратор Аннет Песталоцци (Annette Pestalozzi).