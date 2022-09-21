«Это унижение и оскорбление!» Траурная процессия приехала на Маганское кладбище и обнаружила…

Уход из жизни близких, увы, неотъемлемая часть жизни. Родные и близкие, подавленные горем, вынуждены совершать необходимые скорбные хлопоты. Сам по себе процесс организации похорон является огромным стрессом для близких.

Но ненадлежащее оказание услуг иной раз приводит к тому, что траурная процессия, приехав на место погребения обнаруживает… что ничего не готово. Так случилось сегодня, 21 сентября на Маганском кладбище города Якутска.

Рассказывает Иннокентий Иннокентьевич СВИНОБОЕВ, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), отец многодетной семьи. Вместе с супругой они занесены в Золотую книгу Якутии.

— 18 сентября наша семья, наш род понес большую утрату. На 43-м году ушел из жизни Семен Константинович СВИНОБОЕВ. Любя, мы называли его Семой. Он родился 6 марта 1980 года у Анны Александровны и Константина Иннокентьевича СВИНБОЕВЫХ. С его отцом мы родные братья. К слову сказать, наш отец — Иннокентий Саввич СВИНОБОЕВ — заслуженный тренер Республики Саха (Якутия), заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия). Вместе с супругой, нашей матерью они здравствуют и поныне, прожили совместно 75 лет, подняли 15 детей. Имя нашего отца Свинобоева – Тыннахап присвоено ипподрому в Якутске.

Так получилось, что дедушка с бабушкой пережили внука…

Детские годы Семы прошли в поселке Крест-Хальджай Томпонского улуса. В 1997 году Сема окончил школу. Его учительница Ирина Васильевна очень хорошо о нем отзывается, вспоминает и передает глубокие соболезнования.

С 1998 по 2000 годы Семен достойно отслужил в рядах Российской Армии.

В 2007 году Семен на отлично защитил диплом на историческом факультете Якутского госуниверситета. В том же 2007 году Семен познакомился с Аленой, с которой они полюбили друг друга и создали семью. В 2008 году в молодой семье родился первенец – сын.

Первые годы Семен работал на рабочим в разных местах. В 2009-2010 годах работал заместителем директора Харбалахского профессионального лицея №18, одновременно преподавал студентам историю.

В 2010 году в Крест-Хальджае открыл коммерческий магазин, и в то же время работал таксистом, возил земляков в Якутск и обратно.

В 2013 – 2017 годах работал специалистом в Федеральной системе судебных приставов. К своим обязанностям относился добросовестно, работал качественно.

В 2017 году мы узнали, что наш Семен серьезно болен. Для нас эта весть была как гром среди ясного неба. С тех пор и до 18 сентября этого года Семен упорно боролся с тяжелым недугом. Он не падал духом, верил в свое выздоровление… Семен прожил недолгую, но достойную жизнь. Стал главой своей семьи. У него есть продолжение. Верим, что не успел осуществить Семен Константинович, продолжат, завершат его дети, его жена.

Посоветовавшись с семьей, мы решили, что последний приют Семен Константинович найдет в городе Якутске, ставшем ему второй родиной. Привезли горсть родной земли со двора, в котором он вырос в Крест-Хальджае.

Братья, родственники хлопотали, организовывая похороны. Квитанции имеются. Были куплены гроб, венки, все, что полагается в таких случаях. На Маганском кладбище рядом с могилой тещи было выделено место, оплачены услуги, о чем так же имеется квитанция оплаты.

Сегодня в траурном зале собралось много людей проводить Семена Константиновича в последний путь. Пришли одноклассники, однокурсники, коллеги по работе, родственники, друзья. Прозвучали прощальные речи. Затем вынесли гроб и поехали траурной процессией на Маганское кладбище.

И вдруг… Приехав на место, обнаружили, что ничего не готово! Исполнитель не выполнил услуги, за которые была внесена оплата, четко оговорены все сроки. Думаю, понятно, что близкие были очень возмущены.

Представитель фирмы назвался Иваном. С сигаретной пачки оторвал кусочек бумаги, написал свой телефон. Обещал, что все сделает. Или вернет деньги. Но дело же не в возврате средств. Мы и подумать не могли, что такое возможно – подвести людей, которые хоронят своего близкого! Я и придаю этот случай огласке через SakhaLife, чтобы люди были вооружены, не попадали в такие же ситуации. Это унижение и оскорбление в момент, когда люди и без того наиболее уязвимы.

Посоветовавшись, мы решили везти Семена Константиновича на родину – в Томпонский улус. Вернулись на Покровский тракт, где находится их дом, собрались, и вот выехали. Нам предстоит преодолеть реки Лену и Алдан. В Алдане надо найти паром. Надеемся, что завтра доберемся в Крест-Хальджай.

Родной наш Семен Константинович, прости, что так получилось! Прости и прощай на веки вечные!