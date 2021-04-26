Это свидание они запомнят надолго

Около 6 утра молодой человек провожал девушку домой, когда пара проходила по улице Стадухина, к ним подбежали двое и сбили мужчину с ног. Намерения преследователей были очевидны: их внимание привлекли ценности ранних прохожих. Молодой человек попытался дать отпор, однако злоумышленников было двое против одного. Им удалось отобрать у потерпевшего айфон, наручные электронные часы, банковские карты и личные документы. После этого нападавшие скрылись с места происшествия. Во время потасовки девушке удалось отбежать на безопасное расстояние и сообщить об инциденте в полицию. К месту происшествия были направлены автопатрули Отдельного батальона ППС МУ МВД России «Якутское». Не прошло и получаса, как один из нарядов задержал подозреваемых по ул. Петра Алексеева. Один из них успел надеть похищенные наручные часы.

В отношении 24-летних задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Похищенное возвращено владельцу.