Это сказочный край: Якутия глазами колумбийца

В мире по-разному относятся к России, но Север, как правило, всегда вызывает живой позитивный интерес у всех иностранцев. Многие знают, что самая холодная столица мира — Якутск, но относятся к нему как к какой-то загадке, непостижимому, недостижимому краю.

Блогер Луис Баррето объездил больше 50 стран. В каждой он исследует культуру, традиционную кухню и быт.

С погодой и развлечениями колумбийцу повезло. Ему удалось поймать северное сияние, провести «холодные эксперименты» с замерзающей едой и мокрой одеждой, попробовать строганину и даже искупаться в проруби.