18.01.2023
11:42
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Якутия

Это сказочный край: Якутия глазами колумбийца

В мире по-разному относятся к России, но Север, как правило, всегда вызывает живой позитивный интерес у всех иностранцев. Многие знают, что самая холодная столица мира — Якутск, но относятся к нему как к какой-то загадке, непостижимому, недостижимому краю.

Блогер Луис Баррето объездил больше 50 стран. В каждой он исследует культуру, традиционную кухню и быт.

С погодой и развлечениями колумбийцу повезло. Ему удалось поймать северное сияние, провести «холодные эксперименты» с замерзающей едой и мокрой одеждой, попробовать строганину и даже искупаться в проруби.

Фото: Новости Саха
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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