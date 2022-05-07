07.05.2022
17:28
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Спорт

Это реально: лыжные гонки 7 мая в Бердигестяхе

Сегодня, 7 мая на ипподроме в Бердигестяхе Горного улуса прошли, вы не поверите, соревнования по лыжным гонкам. Снег там ещё не растаял, сообщает тгк Спорт Якутии.

Соревнования были посвящены 77-летию Великой Победы и приурочены памяти героически павшим в битве на озере Ильмень воинам

#Спортякутии

Фото: тгк Спорт Якутии.
Источник: тгк Спорт Якутии.

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