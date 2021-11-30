Это нужно успеть сделать до 1 декабря!

На территории Российской Федерации установлен единый срок уплаты имущественных налогов — не позднее 1 декабря.

Граждане, имеющие в собственности квартиры, дома, земельные участки и транспортные средства, обязаны уплатить имущественные налоги.

Пользователям сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» налоговые уведомления выгружены в электронной форме через сервис. Налогоплательщикам, не подключенным к сервису, налоговые уведомления направлены по почте.

Заплатить имущественные налоги можно, не выходя из дома, с помощью мобильного приложения «Налоги ФЛ», электронных сервисов «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» и «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России. Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Кроме того, заплатить налоги можно по QR- или штрих-коду, указанных в налоговом уведомлении, в банке с указанием УИН (уникальный идентификатор начислений) платежа, в кассах местных администраций, на почте или в уполномоченном МФЦ.

Завтра, 1 декабря 2021 года истекает срок уплаты имущественных налогов за 2020 год. Если налогоплательщик не заплатит налоги вовремя, то уже со следующего дня, а именно со 2 декабря 2021 года он становится должником.

Напоминаем об увеличении расходов по уплате налогов должника и о негативных последствиях игнорирования требований законодательства о налогах и сборах:

Во-первых, задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней.

Во-вторых, за счет взыскания задолженности в судебном порядке неплательщику также придется уплатить сумму исполнительского сбора в размере семи процентов от долга.

В-третьих, судебными приставами производится запрет на отчуждение имущества, то есть гражданин не сможет продать свой автомобиль или недвижимость, а при наличии открытых расчетных счетов банком производится списание денежных средств по судебному решению.

Также взыскание задолженности может производиться путем удержания суммы долга из заработной платы работодателем на основании судебного решения, что, в свою очередь, может негативно отразиться на репутации должника среди коллег и руководства.

А тем, кто активно путешествует или собирается в отпуск, важно помнить, что при определенных условиях неплательщику может быть ограничен выезд за пределы страны.

Поэтому налоги необходимо уплачивать своевременно, тем более что налоговая служба создает для этого максимально комфортные условия. Упрощение взаимодействия с налогоплательщиками достигается за счет электронных сервисов, позволяющих не только общаться с налоговыми органами не выходя из дома, но и уплачивать налоги.

УФНС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует жителям республики исполнить конституционную обязанность и уплатить имущественные налоги своевременно, не дожидаясь принудительного взыскания налогов.