Это не ядерный взрыв! Почему в Якутии «пропало» слонце?

Солнца не было видно в Верхоянском районе до семи утра по местному времени (восемь утра по якутскому времени) 8 августа из-за дыма от лесных пожаров и сложных метеорологических условий в районе, передает телеканал «Якутия 24». ⠀

«Ситуация складывалась следующим образом — это совокупность факторов. Во-первых, лесные пожары, высокая концентрация продуктов горения. И второй фактор — прохождение атмосферного фронта с мощными кучевыми облаками. Содержание продуктов горения усилило процессы облакообразования и осадков», – сообщил телеканалу «Якутия 24» главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Также он отметил, что данную ситуацию можно сравнить с искусственным вызыванием дождя, провокацией на выпадение осадков.

«Поэтому произошла повышенная концентрация и того, и другого. Мало того, что была десятибальная облачность и гарь смешивалась, плюс осадки. Все это вызвало темный фон небосвода. Это приблизительно. Нужно еще подробно анализировать», – добавил Евгений Тишковец. «На карте видно количество облачности от 8 до 10 баллов среднего верхнего яруса, что полностью закрывает небосвод. Плюс до 6-5 баллов кучево-дождевой облачности – это вертикальные облака, которые дополнительно вносят своеобразные, так называемые навигационные сумерки. В любом случае, когда такое происходит, небосвод темнеет и становится довольно сумрачно», – подчеркнул Евгений Тишковец.

На второй карте видно, что в атмосфере зафиксирована очень высокая концентрация продуктов горения углекислого газа, которая выстроилась полосой с юга на север «вдоль мощного тропосферного потока, который смещается вдоль меридиана, несущий с южных улусов Якутии, где фиксируются основные очаги пожаров».

Эксперт объяснил это тем, что происходит вынос этих частиц: «Скорость приличная, от 40 до 50 километров в час. Все это перемешивается с гидрометеорами, которые еще больше придают сумрака. Ничего страшного в этом нет, это всего лишь обстоятельство наложения двух факторов — лесных пожаров и сложных метеорологических условий, обусловленных прохождением атмосферного фронта».