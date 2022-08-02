02.08.2022
16:47
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Якутск

Это не Венеция, это — Якутск. Подборка видеофактов

Полчаса дождя и дорогам Якутска трындец. Откачивать лужи будут? — передает телеграм-канал ДЬИИКЭЙ😈

Подписчики SakhaDay показали, как переходят дорогу и улицы.

Венеция — кратко передает телеграм-канал PRyanаya Якутия, одно видео, вместо тысячи слов.

Ничего необычного, обычный дождливый день в Якутске. В Якутске улицы оказались затоплены. Движение транспорта сейчас сильно затруднено — передает Yakutsk News.

Фото: https://t.me/djiikey, https://t.me/sakhaday, https://t.me/pranyamedia, https://t.me/yakutsk_newss
Источник: https://t.me/djiikey, https://t.me/sakhaday, https://t.me/pranyamedia, https://t.me/yakutsk_newss
Один комментарий на «Это не Венеция, это — Якутск. Подборка видеофактов»
  1. Роман 02.08.2022 17:34

    Слава заслуженным перезаслуженным архитекторам и проектантам…

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