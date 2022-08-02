Это не Венеция, это — Якутск. Подборка видеофактов

Полчаса дождя и дорогам Якутска трындец. Откачивать лужи будут? — передает телеграм-канал ДЬИИКЭЙ😈 Подписчики SakhaDay показали, как переходят дорогу и улицы. Венеция — кратко передает телеграм-канал PRyanаya Якутия, одно видео, вместо тысячи слов. Ничего необычного, обычный дождливый день в Якутске. В Якутске улицы оказались затоплены. Движение транспорта сейчас сильно затруднено — передает Yakutsk News.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх