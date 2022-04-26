26.04.2022
18:18
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Желток

Это не фильм о зомби, это новая работа якутского дизайнера…

Нет, это не очередной фильм про зомби апокалипсис. Это новая работа графического дизайнера Феоктиста Алексеева, сообщает тгк Новости Якутии. Каждые его работы вызывают восторг у пользователей в сети. На этот раз у него коллаборация с франшизой кальянной сети. Феоктист Алексеев известен своими артами. Его работы оценили борцы Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, актер сериала «Игра в кальмара» Хо Сон Тхэ, американский актер Кристофер Ллойд и т.д. Видео: designbyfeo

Источник: тгк Новости Якутии
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