Это не фильм о зомби, это новая работа якутского дизайнера…

Нет, это не очередной фильм про зомби апокалипсис. Это новая работа графического дизайнера Феоктиста Алексеева, сообщает тгк Новости Якутии. Каждые его работы вызывают восторг у пользователей в сети. На этот раз у него коллаборация с франшизой кальянной сети. Феоктист Алексеев известен своими артами. Его работы оценили борцы Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, актер сериала «Игра в кальмара» Хо Сон Тхэ, американский актер Кристофер Ллойд и т.д. Видео: designbyfeo