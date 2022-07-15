15.07.2022
20:38
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Погода

Это не Анапа, это… пляж Нижнего Бестяха!

Прогноз погоды обещает аномальную жару. Самое время купаться. На видео песчаный пляж «Хотун Мааччыйа» в Нижнем Бестяхе. Видео: lash_by_ale_на тгк Yakutsk News

Фото: тгк Yakutsk News
Источник: тгк Yakutsk News

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